Come finisce L’Amica Geniale? Oggi, lunedì 9 dicembre 2024, con la fine della quarta stagione in onda su Raiuno e RaiPlay si chiude l’acclamata serie tv co-prodotta da Rai Fiction e da Hbo che, dal 2018 ad oggi, ha raccolto ampi consensi di pubblico e di critica, portando in tv anche un modo innovativo di raccontare una storia.

L’Amica Geniale, tratto dalla saga di romanzi di Elena Ferrante (editi da E/O), si dipana infatti attraverso più decenni, fino a giungere ai giorni nostri. Era dunque necessario avere un cast che seguisse la crescita non solo delle due protagoniste Elena e Lila, ma anche di tutti gli altri personaggi. Imponente anche lo forzo per costruire il rione in cui nascono e crescono le due amiche e che rimane centrale nel racconto fino all’ultima puntata.

Come sappiamo, dopo Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, a prendere in mano i personaggi di Elena e Lila sono state Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che le hanno interpretate dalla prima alla terza stagione. Nella quarta ed ultima stagione, che segna l’ingresso nell’età adulta delle due protagoniste, si è reso necessario un nuovo cambio di cast, capitanato da Alba Rohrwacher (anche voce narrante fin dalla prima stagione) ed Irene Maiorino.

A loro due (ma sono anche da citare Fabrizio Gifuni, Edoardo Pesce, Pio Stellaccio, Sonia Bergamasco, Stefano Dionisi e Pier Giorgio Bellocchio) è toccato il compito di accompagnare personaggi e pubblico verso una conclusione che, nel rispetto dell’opera da cui è tratta, riesce ad emozionare e a dare un degno finale ricco di significato.

Il finale de L’Amica Geniale

La sparizione di Tina

Prima di esplorare il finale, bisogna comprendere cosa succede nel penultimo episodio. Al rione torna Nino (Gifuni), per vedere la figlia Imma avuta da Elena. È proprio ad insistere che l’uomo, con cui ha ormai chiuso da tempo dopo averne scoperto i vari tradimenti, passi per Napoli a vedere la figlia, che non vuole che cresca senza un padre.

Ma nel rione c’è una festa, con tanto di bancarelle: così, dopo un momento in casa, Nino porta la figlia e le figlie di Elena e Tina, la figlia di Lila ed Enzo (Stellaccio), a fare una passeggiata. Elena non può non pensare all’idea che Nino e Lila si rivedano e che possa riaccendersi qualcosa tra di loro: sa bene, infatti, che Sarratore in passato ha cercato l’amica, anche quando stava con Elena.

Quando Elena li vede parlare serenamente insieme, di fronte a Enzo, torna ad essere quella donna insicura che era quando stava con lui, tanto che nel cercare di attirare la sua attenzione le si strozza la voce e viene derisa dalle sue stesse figlie. Elena quindi si avvicina al gruppo per dire loro che il pranzo è pronto, ma è qui che avviene la svolta della stagione: Tina, infatti, non si trova più. Se inizialmente Lila non sembra preoccupata, più passano i secondi più inizia ad avvertire l’angoscia che possa esserle successo qualcosa.

Passano i giorni, al rione si recano anche delle troupe televisive, ma di Tina non c’è nessuna traccia. Lila, Enzo e Gennaro (Alessio Galati) sono affranti, mentre i fratelli Solara garantiscono di impegnarsi al massimo nelle ricerche. Ma Lila, in pessimi rapporti con loro, pensa che possano essere dietro la sparizione della figlia.

Inizia così la discesa negli abissi di Lila, che diventa sempre più scontrosa con tutti, anche con Elena e le sue figlie e con lo stesso Enzo, a cui dice più volte di andarsene via di casa. Se prima Lila era rispettata da tutti nel rione, ora incute angoscia e paura nel suo aggirarsi per le vie con lo sguardo assente e pieno di dolore, un po’ come Melina quando lei era piccola. Come se non bastasse, Lila deve anche affrontare la morte del fratello Rino (Salvatore Striano), trovato senza vita in un vagone abbandonato: la causa è overdose.

L’omicidio del fratelli Solara

Lila si chiude sempre più in se stessa: solo Elena riesce a parlare ogni tanto, senza abbandonarla mai ma prendendosene cura. Una sera in cui nel rione soffia un vento molto forte, le due hanno uno scambio di vedute sul tema dei sogni e della realtà. Secondo Lila, se una persona desidera fortemente qualcosa, questa poi si concretizza, mentre Elena è più scettica.

Nei giorni seguenti, Lila si sente male: ha dei forti dolori addominali e perde sangue. Elena le prepara una camomilla e si reca in farmacia per trovare un rimedio che faccia al caso. Ma durante il tragitto incontra Carmen (Lucia D’Ambra), che sente la necessità di chiederle scusa per la querela contro di lei di qualche tempo prima e di rivelarle che furono i Solara a costringerla ad avanzarla.

Pochi istanti dopo, le due vengono sorprese da degli spari provenienti dal sagrato della chiesa: c’è stato un attentato ai danni dei fratelli Solara, che sono morti davanti alle loro moglie e figli. Nessuno sa chi sia stato, ma Elena inizia a sospettare che ad ucciderli siano stati Pasquale (Eduardo Scarpetta) e Nadia (Giorgia Gargano), che da tempo sono latitanti. Corre a casa per informare Lila di quanto accaduto: l’amica si convince che i suoi dolori e l’omicidio siano collegati e crede che sia stata la figlia Tina, rinata dalla madre, ad aver fatto in modo che i Solara fossero uccisi.

L’arresto di Nino

Nell’ultimo episodio, mentre Nadia e Pasquale vengono arrestati (ma non c’è la certezza che ci siano loro dietro l’omicidio dei Solara) Elena si reca a Roma da Nino, diventato nel frattempo un onorevole, per chiedergli aiuto per Pasquale: è lui, tra i due, a rischiare di più. La donna non può non notare come Nino sia estremamente cambiato e sia stato inghiottito da un sistema corrotto, quello stesso sistema che in gioventù criticava aspramente. Nino cerca di minimizzare, ma Elena ha ormai capito che non può più contare su di lui. Ed ha ragione lei: verso il finale dell’episodio Elena apprende durante il telegiornale che Nino, in piena Tangentopoli, è stato arrestato con l’accusa di corruzione.

La fuga di Elsa e Gennaro

É passato qualche anno: mentre Lila è ormai assorta da dolore per la scomparsa di Tina, Elena deve tenere bada alle figlie maggiori, che litigano sempre tra di loro. Dede (Ludovica Rita Di Meglio) viene presa in giro da Elsa (Adriana Trotta) perché innamorata di Gennaro. Un dettaglio non da poco per il nuovo colpo di scena dell’episodio.

Quando Elena scopre da Lila che il figlio le ha lasciato una nota dicendole che se n’era andato da Napoli, Elena trema all’idea che lo abbia fatto con Dede. Ha ragione a metà: Gennaro non è scappato con Dede, ma con Elsa. I due erano segretamente innamorati e hanno deciso di fuggire insieme, portandosi via i soldi e i gioielli di Elena.

Dede passa alla madre il numero di un ragazzo di Bologna, amico di Gennaro, dove i due potrebbero aver chiesto ospitalità, e chiede a Lila di accompagnarla a cercarli. Ma Lila è totalmente disinteressata: è Enzo a farsi carico delle ricerche dei due giovani, con Elena.

Nel lungo viaggio in macchina, Enzo racconta a Elena il suo dolore per la scomparsa di Tina e la fine del rapporto con Lila, tanto da aver deciso di vendere la Basic Sight (la società di informatica fondata con Lila) e di trasferirsi a Milano.

A Bologna, Elsa e Gennaro non ci sono. I due sono a Torino, dai nonni di Elsa. Elena ed Enzo salgono in Piemonte: Elsa non vuole saperne di tornare al rione perché convinta che il suo amore per Gennaro sia per sempre. Elena, consapevole che non sarà così, le propone di passare l’estate da nonni e poi tornare al rione, dove potrà vivere con lei e Gennaro.

Il trasferimento negli Stati Uniti

La mossa di Elena è vincente: Elsa accetta, ma sa anche che così facendo Dede si trasferirà negli Stati Uniti, dove da poco vive il padre Pietro (Bellocchio), dal momento che la ferita provocatale dalla sorella è insanabile. Elena, Elsa e Gennaro vivono qualche tempo insieme: ma come previsto da Elena, tra i due non dura e anche Elsa raggiunge il padre negli Stati Uniti, dove prosegue gli studi.

Elena rimane nel rione con Gennaro (che continua a vivere a casa sua) ed Imma (Gaia Cuomo), ormai adolescente. Elena viaggia molto per lavoro, e per lei tornare al rione è diventato faticoso. Teme però che, andandosene, provocherebbe l’ennesimo dolore a Lila.

L’ultimo confronto tra Elena e Lila

Le due si ritrovano una sera a parlare: Elena ha saputo da Gennaro che Lila passa molto tempo davanti al computer e, sapendo che l’amica è molto brava a scrivere, le chiede di poter leggere e pubblicare quello che avrebbe scritto. Ma Lila nega assolutamente di aver scritto qualcosa e le confessa di desiderare di cancellarsi, sparire: chi scrive, invece, vuole sopravvivere a se stesso.

Poi, Lila fa una confessione ad Elena: poco prima della scomparsa di Tina, la bambina era apparsa su una foto in un giornale a fianco di Elena, con una didascalia sbagliata che sosteneva che Tina fosse figlia proprio di Elena. Secondo Lila la sparizione di Tina è dovuta a quell’errore: chi l’ha presa l’ha fatto pensando di colpire Elena, che con i suoi scritti si era esposta su vari fronti. Elena è scioccata e non sa cosa pensare. Prende così coraggio e dice all’amica della sua intenzione di trasferirsi con Imma a Torino.

Lila ci scherza, dicendola che va nella città degli ex suoceri, ma loro ormai vivono a Genova. Per Elena è una liberazione. Lila, in un commovente saluto finale, saluta l’amica correndole incontro prima che esca di casa ed abbracciandola. Le due si dicono di essere felici di essere state l’una amica dell’altra.

L’Amica Geniale, Lila muore?

Siamo così ai giorni nostri: si torna alla prima scena del primo episodio, quando Elena, anziana (Elisabetta De Palo), vive da tempo a Torino. Una notte viene svegliata da una telefonata di Gennaro che le dice che la madre è scomparsa. Prima di andarsene, però, ha tagliato tutte le foto in cui compariva e buttato le parti con il suo volto.

Elena, arrabbiata con Lila, rompe la promessa che le aveva fatto e si mette a scrivere la loro storia, che poi è quella a cui abbiamo assistito. Passa qualche anno, ed Elena finisce di scrivere il racconto. Di Lila non si sa più nulla da tempo e nessuno la cerca.

Ma un giorno, rientrando a casa da una passeggiata con il suo cane, Elena trova nella cassetta delle lettere una busta: dentro ci sono le due bambole che lei e Lila avevano da bambine e che avevano buttato nello scantinato del palazzo di Don Achille, non ritrovandole più. Ai tempi, Don Achille le aveva “risarcite” dando loro dei soldi, con cui le due bambine avevano deciso di acquistare “Piccole donne”, romanzo che apre loro il mondo della lettura e dello studio.

Elena capisce che Lila le aveva mentito su quelle bambola, ma non sa perché: forse, pensa, l’ha fatto per manipolarla in futuro e dare il via a tutta la serie di vicende che sono accadute. Senza quelle bambole, Elena e Lila erano uguali l’una all’altra e non potevano più contare su dei simulacri per fingere di vivere le loro vite.

Ma questo rimane un dubbio per Elena che, pur guardandosi intorno, non trova traccia di Lila. L’amica, così come è passata a lasciarle le bambole, se n’è andata. A Elena non resta che pensare che Lila sia riuscita finalmente a rompere i “margini” in cui era stata costretta fin da piccola per avere il controllo della sua vita, e che abbia affrontato il dolore uscendo dal rione. Quello che Elena sa con certezza è che non la rivedrà più.