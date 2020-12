Il titolo dell’ultima puntata de L’Alligatore, in onda questa sera, 16 dicembre 2020, alle 21:20 su Raidue, la dice lunga sul clima che Marco Buratti (Matteo Martari) ed i suoi amici dovranno affrontare. “Fine dei giochi” mette infatti la banda capitanata dal protagonista di fronte a pericoli e conseguenze più grandi di quelle che hanno dovuto affrontare finora.

Cosa succede nell’ultima puntata de L’Alligatore?

1

La puntata, divisa in due parti, mostra come L’Alligatore,(Thomas Trabacchi) e(Gianluca Gobbi), che nelle puntate precedenti hanno ficcato il naso in faccende riservate e pericolose, ora debbano far fronte ad una minaccia scatenata proprio dal loro lavoro.

Dopo aver fatto crollare numerosi castelli di carta ed aver suscitato il disappunto di chi vi era coinvolto, ora devono affrontare dall’interno il panorama criminale del nostro Paese. Un panorama composto da chi prende parte a questa battaglia con mezzi e strategie sanguinose: i colletti bianchi.

In particolare, l’episodio vedrà l’Alligatore alle prese con la criminalità nel suo Veneto, ma anche quella estesa a tutta l’Italia ed albanese, fino a corrompere alti gradi della polizia. Non mancherà, infine, uno sviluppo sul suo rapporto con Greta (Valeria Solarino) e la resa dei conti con Castelli (Fausto Maria Sciarappa).

Come vedere L’Alligatore in streaming

E’ possibile vedere L’Alligatore in streaming sul sito ufficiale della Rai (dove sono già state caricate tutte ed otto le puntate) e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.