Sarà un mondo a cui non è affatto abituato, quello che Marco Buratti (Matteo Martari) è costretto ad affrontare ne “Il maestro di nodi”, terza puntata de L’Alligatore, la serie tv di Raidue tratta dalla saga letteraria noir di Massimo Carlotto ed in onda questa sera, 9 dicembre 2020, alle 21:20.

Per L’Alligatore, accompagnato come sempre da Beniamino Rossini (Thomas Trabacchi) e Max la Memoria (Gianluca Gobbi), sarà la volta di esplorare passioni e segreti che non riesce a capire del tutto. Nel frattempo, dal passato continua a riemergere Greta (Valeria Solarino), a cui il protagonista non sa proprio dire di no.

Cosa succede nella terza puntata?

Nella terza puntata de L’Alligatore, “Il maestro di nodi”, anch’essa divisa in due parti, Alligatore deve indagare nel mondo del sadomaso, un ambiente che non solo non ha mai frequentato, ma che proprio non comprende. La richiesta di(Stefano Scherini) di indagare per ritrovare la moglie scomparsa, lo costringe a conoscerlo meglio.

Giraldi, infatti, non vuole che la Polizia sappia della passione sua e di sua moglie per il sadomaso: per questo si rivolge all’Alligatore, ormai abituato a muoversi a confine tra ciò che è legale e ciò che non lo è. Aiutato dai suoi amici, quindi, Buratti si mette al lavoro.

I tre scoprono così un mondo che spesso è popolato da gente sola e ricattata, in cui non mancano predatori feroci pronti a colpire, anche con tragiche conseguenze. Un mondo che farà riemergere nei tre amici dolorosi ricordi del passato, provenienti dal carcere o da violenze viste o subite.

