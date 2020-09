Un cast pressoché tutto confermato, con qualche nuovo innesto e le colonne di sempre ben salde e pronte a far emozionare e divertire ancora il pubblico televisivo. L’Allieva 3 debutta domani, 27 settembre 2020 su Raiuno e riporta in tv con nuovi episodi Alice (Alessandra Mastronardi, qui l’intervista di Blogo), Claudio (Lino Guanciale, qui l’intervista di Blogo) e tutto il resto del gruppo che ha contribuito a rendere questa fiction una delle più apprezzate dal pubblico di Raiuno. Curiosi di sapere cosa succederà ai personaggi ed al cast de L’Allieva 3 in questi episodi? Scopriamolo subito!

L’Allieva 3, Alice e la promozione

Nella terza stagione Alice non è più allieva, ma un medico legale a tutti gli effetti. Complice l’arrivo della nuova Suprema, il suo lavoro raddoppia, ottenendo anche numerose gratificazioni. Questo, però, non le impedisce di continuare a sognare e di vivere la sua storia con Claudio, con cui potrebbe presto convolare a nozze…

Claudio, il nuovo Direttore

Novità anche per Claudio: “CC” ora è il Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale. Con Alice le cose vanno bene, anche se lui resta sempre lontano da eclatanti gesti romantici: eppure, vederla sempre più autonoma nel lavoro, lo destabilizza. Mai quanto, però, l’arrivo del fratello, con cui non va molto d’accordo e di cui non ha mai parlato alla fidanzata.

La nuova Suprema de L’Allieva 3, Andrea Manes

La Dr.sa Andrea Manes (Antonia Liskova, qui l’intervista di Blogo) è la nuova Suprema, annunciata nel finale della seconda stagione. Autorevole e carismatica, conquista subito Alice, di cui diventa la nuova mentore. La Manes chiede proprio a lei di farle da assistente: un onore ma anche un onere, dal momento che per la protagonista è una grande responsabilità, contribuendo ad incrinare il rapporto tra Alice e Claudio. Ma anche lei nasconde dei segreti inconfessabili.

Giacomo, il fratello di Claudio

Arriva dal Brasile, invece, Giacomo (Sergio Assisi, qui l’intervista di Blogo), fratello di Claudio di cui non abbiamo mai saputo nulla. Per quindici anni si è occupato di una comunità di bambini poveri ed orfani, ed ora è tornato in Italia. Totalmente differente da Claudio, Giacomo è libero e fuori dagli schemi. Alice ne diventa subito amica, mentre Claudio fa fatica ad accettarne la presenza.

L'”autoesilio” della Wally

Delusa dalla mancata nomina a direttrice dell’Istituto di Medicina Legale, la Prof. Boschi, ovvero la Wally (Giselda Volodi) decide di allontanarsi dal resto del gruppo di lavoro. Si autoesilia nel sottoscala dell’Istituto, dove si dedica in solitudine a nuovi studi.

Sergio, Silvia e Visone: le indagini de L’Allieva 3

L’Allieva 3 ed il suo cast continueranno a proporre al pubblico casi gialli che coinvolgeranno la protagonista. Grazie al suo lavoro ed alle sue intuizioni, infatti, la Polizia riuscirà ad arrivare più facilmente alla loro risoluzione. Rivedremo Sergio Einardi (Giorgio Marchesi), di nuovo in forze dopo l’attentato in cui, nel finale della seconda stagione, aveva rischiato la vita: sarà proprio lui a chiamare Alice per la sua prima perizia da medico legale.

Silvia (Chiara Mastalli), invece, continua ad essere a fianco della protagonista non solo come sua migliore amica di sempre, ma anche nel lavoro. Avvocato, ha infatti vinto il concorso in Polizia ed è diventata Vice Questore. E’ lei a prendere il posto di Calligaris (Michele Di Mauro), trasferito da Udine.

Con lei dovrà interagire l’agente Visone (Fabrizio Coniglio), che continuerà ad aiutare Alice nelle sue indagini, passandole informazioni che non sempre potrebbe darle. Ma la stima nei suoi confronti supera anche alcune regole della Polizia.

Gli amici ed i nuovi specializzandi

Nel suo lavoro, Alice anche in questa stagione sarà affiancata dai suoi colleghi, alcuni dei quali sono ormai suoi amici. Parliamo di Paolone (Emmanuele Aita) e di Lara (Francesca Agostini), anche se la loro amicizia potrebbe essere messa alla prova da un’opportunità di lavoro. Avrà ancora difficoltà ad integrarsi, invece, Erika (Claudia Gusmano), detta “Skanner”, tornata da Baltimora.

Il cast de L’Allieva 3 presenterà anche due nuovi specializzandi: Sandro Duranti (Stefano Rossi Giordani), ragazzo di ottima famiglia, esperto di tecnologia ed informatica che attira le attenzioni di Erika. Lui, però, sembra più interessato ad Alice.

Giulia D’Angelo (Giorgia Gambuzza), invece, è di origini abruzzesi ed è molto affascinata da Conforti, come però succede a gran parte delle specializzande. Alice, inoltre, continua a ricevere i consigli di Anceschi (Francesco Procopio), sempre premuroso nei suoi confronti. Sul fronte amici, non va dimenticata Cordelia (Anna Dalton) che, finita la storia con Nina, vive sempre come fosse un’adolescente, senza sapere cosa voler fare da grande.

La famiglia di Alice

Infine, non va dimenticata la famiglia della protagonista, molto presente nella trama della serie nelle figure di Marco (Pierpaolo Spollon) e nonna Amalia (Marzia Ubaldi). Marco, finita la storia con Yukino (Jun Ichikawa) è felice con Lara, da cui ha avuto una figlia, Camilla. Si occupa di lei per gran parte del tempo, ma ad un certo punto dovrà prendere una decisione.

Nonna Amalia, invece, è il vero rifugio di Alice, con cui si confida e trova serenità. Vive sempre a Sacrofano, ma ogni tanto passa per Roma a trovare la nipote e Camilla. Molto curiosa, non perde mai occasione di dire la sua e di curiosare nei casi di Alice.