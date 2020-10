Dopo lo stop della settimana scorsa, la domenica sera di Raiuno torna a raccontare le avventure romantiche e non della protagonista de L’Allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale in onda questa sera, 18 ottobre 2020, con la terza puntata, alle 21:25.

Dopo aver scoperto il segreto della Dr.sa Manes (Antonia Liskova) ed aver visto Giacomo (Sergio Assisi) ed Claudio (Guanciale) riabbracciarsi, per Alice (la Mastronardi) si prospettano nuovi ostacoli, che la mettono sempre di fronte ad un bivio.

Le anticipazioni della terza puntata de L’Allieva 3

L'Allieva 3 | Domenica 18 ottobre 📌 Memo del giorno: stasera non ci saremo 👉 #LAllieva3 vi aspetta domenica prossima #18ottobre su Rai1! Pubblicato da L'Allieva su Domenica 11 ottobre 2020

Nel primo episodio, “Il bersaglio”, Alice e Claudio, prossimi alle nozze, sono in realtà ai ferri corti, a causa della presenza di Giacomo, che a Claudio continua a non andare a genio, e delle continua mansioni che la Suprema affida ad Alice. La protagonista è contenta di ricevere tutta questa fiducia dalla sua mentore, ma teme anche che il troppo lavoro possa allontanarla dal suo fidanzato.

Il caso dell’omicidio di una campionessa di carabina olimpica, uccisa in un poligono di tiro, li riunisce, almeno professionalmente. Tra i due, infatti, le cose non migliorano affatto, con Claudio che si sente trascurato da Alice e quest’ultima determinata a dare il meglio di sé nel lavoro, seguendo proprio gli stessi consigli che “CC” le ha sempre dato. Inoltre, la Suprema inizia a sospettare che Alice abbia scoperto il suo segreto, ovvero il fatto che stia cercando di ricontattare la figlia di cui ha perso le tracce da anni, invano.

Nel secondo episodio, “Il ritratto”, Alice e Claudio sembrano ritrovare un po’ di sereno, complice un convegno fuori Roma a cui partecipano entrambi. L’idillio, però dura poco, interrotto ancora una volta dalla Manes e da una delle sue richieste. L’aver scoperto che Alice sa del suo segreto, inoltre, complica le cose tra le due donne.

Alice è sempre più decisa ad impegnarsi nel lavoro per dimostrare alla Suprema quanto vale: ce la metta tutta, quindi, nell’effettuare la perizia sul corpo di un appassionato d’arte morto in circostante misteriose, un caso che, ovviamente, attira la curiosità di Alice anche oltre l’autopsia.

Come vedere L’Allieva 3 in streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.