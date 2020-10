Ormai i fan de L’Allieva 3 lo sanno bene: la storia tra Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale) non può non avere qualche ostacolo. E questa volta, l’ostacolo ha dei nomi e dei volti, come scopriremo nella seconda puntata, in onda questa sera, 4 ottobre 2020, alle 21:25 su Raiuno. A seguire, potete vedere una clip tratta dall’episodio.

Le anticipazioni della seconda puntata de L’Allieva 3

Nel primo episodio, “Il coltello Yanagiba”, Alice resta incuriosita dalla presenza di Giacomo (Sergio Assisi), il fratello di cui Claudio non le ha mai parlato. Giacomo è molto differente da Claudio: il primo tanto fuori dagli schemi e socievole quanto rigido alle regole ed allergico alle relazioni il secondo.

La protagonista non capisce nemmeno come mai Claudio, con cui continua ad organizzare il matrimonio (qui la scena in cui riceve la proposta), non le abbia mai parlato di lui. Ma Alice, oltre che da Giacomo, è incuriosita anche dalla Suprema (Antonia Liskova) e dal suo rigore nel lavoro, che prende a modello.

Mentre si indaga sull’omicidio di una sushi chef, Silvia (Chiara Mastalli) chiede ad Alice informazioni su Sergio (Giorgio Marchesi), mentre Erica (Claudia Gusmano) chiede a Paolone (Emmanuele Aita) aiuto per corteggiare Sandro (Stefano Rossi Giordani). Quest’ultimo, però, sembra più interessato ad Alice.

Nel secondo episodio della seconda puntata de L’Allieva 3, “Stungirl”, l’Istituto di Medicina Legale lavora al caso di omicidio di una controfigura di un film. Un caso che attira l’attenzione di Alice, tanto a farle dimenticare un appuntamento con Claudio, quest’ultimo sempre più infastidito sia dalla presenza di Sandro, chiaramente attratto da Alice, che di Giacomo.

Marco (Pierpaolo Spollon) riceve invece un’importante offerta di lavoro: il tempismo non è dei migliori, dal momento che Lara (Francesca Agostini) ha appena vinto il bando per il Dottorato. Alice, infine, continua a lavorare come assistente per la Manes, di cui scopre un segreto.

Come vedere L’Allieva 3 in streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.