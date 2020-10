Poteva andare tutto liscio nei preparativi per le nozze tra Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale)? Ovviamente no, come sta dimostrando L’Allieva 3, di cui Raiuno manda in onda questa sera, 25 ottobre 2020 alle 21:25, la quarta puntata.

Tra un caso e l’altro (che questa volta coinvolgeranno anche Giacomo, il fratello di Claudio interpretato da Sergio Assisi), infatti, tra i due protagonisti la situazione si fa sempre più critica, tra i sospetti di uno per l’altra sulla loro fedeltà.

Le anticipazioni della quarta puntata

Nel primo episodio, “Morte di un trapper”, Alice è distrutta al solo pensiero che Claudio possa averla tradita. Per questo, decide in un momento di sconforto di restituirgli l’anello di fidanzamento che lui le ha regalato, un gesto che Conforti con prende bene.

La Wally (Giselda Volodi), vedendola giù di morale, cerca di consolarla coinvolgerla nel suo progetto segreto. Silvia (Chiara Mastalli), invece, le suggerisce rappresaglie. Il tutto, mentre si indaga sulla morte di un famoso trapper, la cui perizia viene affidata alla Suprema (Antonia Liskova).

Nel secondo episodio, “Ferro 9”, a finire nei guai è Giacomo, accusato dell’omicidio di un industriale di un golf club. Una situazione che ribalta i rapporti tra Alice e Claudio, che ora lavorano insieme per cercare di scagionarlo: ma il movente c’è. Le indagini, inoltre, portano a scoprire nuovi dettagli sul passato dei due fratelli.

Come vedere L’Allieva 3 in streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.