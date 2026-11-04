La7Play è la nuova piattaforma digitale di La7 che offre i programmi della Rete, le edizioni del TG, il cinema e le produzioni originali anche in streaming: è sufficiente scaricare l’app su TV connessa e smartphone o collegarsi via Web per godere di ogni contenuto.

La7Play, nuova piattaforma digitale e gratuita dell’emittente di Cairo: dirette, programmi, film, documentari e produzioni originali in un unico spazio

Da novembre arriva La7Play, la nuova piattaforma digitale gratuita che riunisce in un unico spazio la diretta televisiva, i programmi della Rete, le edizioni del TG, il cinema e le produzioni originali. Accedere è semplice: basta scaricare l’app La7Play sulla propria TV connessa o sullo smartphone, oppure collegarsi via web, per trovare tutti i contenuti in modo immediato e gratuito.

Con La7Play è possibile seguire La7 e La7Cinema, rivedere i programmi dopo la messa in onda e scegliere liberamente quando e dove guardarli. Dall’attualità al dibattito, dall’informazione all’approfondimento, fino alle edizioni del TG, la piattaforma offre nuove modalità per accedere ai contenuti della Rete, anche grazie alla funzione Restart, che permette di ricominciare dall’inizio un programma già in onda.

La7 inaugura una nuova piattaforma digitale

La7Play propone film e documentari gratuiti, con una selezione di titoli italiani e internazionali e percorsidedicati agli appassionati del grande schermo, accanto ai programmi da rivedere, alle puntate integrali e alle clip.Spazio anche agli Originals, le produzioni realizzate da La7 Digital Media Lab, che propongono un racconto inedito dell’attualità e approfondiscono temi e storie attraverso nuovi linguaggi e formati digitali. Completano l’offerta i podcast dei programmi di La7, disponibili sulle piattaforme di ascolto preferite.

La7Play consente inoltre di personalizzare la visione: registrandosi o accedendo al proprio account è possibile salvare programmi, film e clip tra i Preferiti, creare la propria lista di contenuti e riprendere la visione dal punto in cui era stata interrotta, anche passando dallo smartphone alla TV connessa. La Guida TV permette di orientarsi tra i programmi in onda e recuperare quelli trasmessi nelle ore e nei giorni precedenti.

La forza dello streaming

Con il lancio di La7Play, La7 compie un nuovo passo nel proprio percorso digitale, mettendo a disposizione del pubblico un servizio gratuito e semplice da utilizzare, che integra diretta, archivio, cinema e produzioni originali in un’unica esperienza. Una piattaforma che amplia le possibilità di fruizione dei contenuti e accompagna l’evoluzione delle abitudini di visione, mantenendo al centro l’identità editoriale della Rete, fondata su informazione, confronto e approfondimento.