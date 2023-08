Il promo de La volta buona con Caterina Balivo su Rai 1 (VIDEO)

Sarà solo questione di giorni, poi si inizierà a fare sul serio per la nuova stagione televisiva. Gli spot promozionali stanno iniziando a tamburellare qui e là in giro per le reti generaliste. Ne abbiamo avuto gli esempi più discussi tra le disavventure a caccia di pesci per la coppia Fazio-Littizzetto in vista di Che tempo che fa sul NOVE, il telecomando di Myrta Merlino che ricorda al pubblico di Canale 5 di chiamarsi Myrta e non Barbara e Bianca Berlinguer su Rete 4 con un promo…da Bianca Berlinguer.

Ora cambiamo casacca e ci tuffiamo nei meandri della Rai, nel dettaglio, di Rai 1 e di La volta buona. Questo è il titolo della nuova trasmissione di Rai 1 in onda subito dopo il Tg1 delle 13:30 condotta da Caterina Balivo che, così, riconquista la fascia del primo pomeriggio della prima rete.

Il video del promo

Caterina pare avere già le idee chiare in testa, un progetto. Il fil rouge dei 30 secondi e poco più di spot è proprio questo: il progetto. La conduttrice, di rosa vestita (sul pezzo, data la moda Barbie riesplosa), si siede portando una cartina su di un tavolo da lavoro. “Io ci sono” dice, “Hai già un piano?” le domanda il voice-over dei promo Rai, “Certo!” risponde la Balivo.

Dentro questa cartina c’è la pianta dello Studio 3 di Via Teulada (da questo particolare intuiamo – senza troppa difficoltà – da dove andranno in onda le dirette) “Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16“. Poi segnala il punto d’entrata in scena e le zone in cui sarà seduto il pubblico: “in questo punto, in quest’altro e anche sopra”, tre ali di pubblico? Insomma, pare essere ben nutrito questo studio.

Il salotto non può e non deve mancare: “Attualità, spettacolo, fiction, gioco da casa“, mentre un altro punto dello studio sarà riservato ad un ospite protagonista del ‘faccia a faccia’, momento in cui anche il pubblico da casa potrà interagire, il come verrà evidentemente spiegato poi. La partenza è fissata per lunedì 11 settembre 2023.

Come si chiama il brano nel promo di La volta buona con Caterina Balivo?

Il brano musicale in sottofondo è “A little less conversation” di Elvis Presley nella versione di Junkie XL del 2002.

