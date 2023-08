Dimmi che promo fai e ti dirò che tipo di televisione sei. Anche il più distratto telespettatore avrà notato l’abissale distanza tra i promo attualmente in onda dei tre titoli probabilmente più attesi – per ragioni diverse – della nuova stagione tv. Perché è certamente vero che quel che conta è farsi notare, possibilmente diventando virali sui social, ma la ricercatezza di quelli di Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in esterna alle prese con la semplice e intelligente gag dei pesci, è lontana anni luce dalla approssimazione/improvvisazione che trasuda dai promo di Pomeriggio Cinque versione Myrta Merlino e da quello della nuova produzione di Rete 4 affidata a Bianca Berlinguer.

Per carità, come la copertina per un libro, un programma tv non si giudica dal promo, ma quest’ultimo molto spesso finisce per spiegare con precisione la tipologia di televisione a cui fa riferimento. Da una parte un prodotto sfizioso che sembra frutto di una strategia comunicativa studiata ad hoc, dall’altra dei video che paiono puntare ad un riscontro più immediato da parte del pubblico Mediaset, al quale la Merlino è ‘costretta’ a presentarsi (“Mi chiamo Myrta“, 12 anni alla guida di un programma quotidiano su La7 non bastano evidentemente per diventare popolare). Emblematico anche l’ostentato riferimento a Mauro Corona da parte della Berlinguer, che sin dal primo spot del suo nuovo talk sceglie, attraverso domanda e risposta retoriche – di ‘sfruttare’ il sodale che solitamente fa salire la curva degli ascolti (“Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete prestissimo“).

Osservato che sulla diversità di riuscita dei promo pesa la differente quantità di tempo a disposizione per idearli e realizzarli, considerando che il passaggio di Fabio Fazio a Nove è ufficiale sin da metà maggio, va detto che questi stessi promo mostrano in pochi secondi tre modelli di televisione ognuno dei quali con una rimarcata identità e tra di essi non sovrapponibili.