La vita è meravigliosa, nuova edizione del programma di Vira Carbone al via sabato 13 gennaio in seconda serata: ecco gli ospiti

Nuova edizione de La vita è meravigliosa in arrivo su Rai1. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, in questi giorni si stanno ultimando le registrazioni del programma dedicato alla medicina. O meglio, alla “medicina in abito lungo con gli strass“, come ama definire il format Vira Carbone, che ne è la conduttrice e l’ideatrice.

La vita è meravigliosa, gli ospiti della nuova edizione al via il 13 gennaio

TvBlog è in grado di anticipare alcuni degli ospiti del nuovo ciclo della trasmissione la cui quarta edizione è andata in onda sulla rete ammiraglia a giugno scorso. Tra i personaggi coinvolti, infatti, ci saranno Simona Izzo, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Amedeo Minghi, Valerio Scanu e i Los Locos.

Accanto a Vira Carbone ci saranno il ballerino Samuel Peron (con cui danzerà) e il musicista Agostino Penna. Insieme alla Carbone, firmano il titolo Claudia Manari e Cristina Serra. In regia Andrea Apuzzo.

La trasmissione che affronta il tema della prevenzione e della cura delle malattie cardiovascolari cambierà collocazione nel palinsesto. Se fino a questo momento il charity show era stato trasmesso nel pomeriggio, le nuove puntate saranno promosse nella seconda serata di Rai1. Il giorno scelto è il sabato. Gli appuntamenti previsti dovrebbero essere tre. Si parte il 13 gennaio, subito dopo Tali e quali di Carlo Conti.

Vira Carbone: dicembre 2023 da protagonista, tra gaffe e polemiche

Nelle ultime settimane del 2023 Vira Carbone è stata protagonista, suo malgrado, di due episodi ‘cult’ della tv italiana. A dicembre, infatti, ha ricevuto un tapiro d’oro da Striscia la notizia per la sua gaffe sui “p*mpini” a Buongiorno Benessere. Pochi giorni dopo si è rifiutata di firmare la liberatoria per l’ospitata a BellaMa’ di Pierluigi Diaco, creando qualche imbarazzo in Rai.