Vira Carbone rifiuta di firmare la liberatoria per la messa in onda della sua ospitata a BellaMa’. Ecco cosa è successo e le parole di Diaco a TvBlog

BellaMa’, Vira Carbone non firma la liberatoria e scoppia il caso in Rai. Diaco a TvBlog conferma

Cosa c’è di vero nel caso Vira Carbone a BellaMa’? TvBlog è in grado di fare chiarezza rispetto a quanto raccontato poche ore fa da Dagospia. Andiamo con ordine.

Vira Carbone a BellaMa’: l’indiscrezione di Dagospia

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, il 7 dicembre scorso, nel corso della registrazione del programma pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, la giornalista, ospite in studio con Luana Ravegnini, non avrebbe acconsentito alla messa in onda della puntata in questione dopo una serie di scaramucce verbali con il padrone di casa. Tutto sarebbe cominciato dopo il rifiuto della Carbone a interpretare “Basta un poco di zucchero”, celebre brano di Mary Poppins.

Stando all’articolo firmato da Marco Zonetti, sarebbe seguito il seguente dialogo tra Diaco e Carbone, con allusione ad un noto episodio avvenuto nel 2019 a Io e te: “Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino”. “Tranquillo, l’ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre ma tu e io siamo amici”. “Difficile essere amici non sentendosi da 5 anni”,

Diaco conferma, Carbone smentisce, ma ci sono 250 testimnmoni

Contattato da TvBlog, Pierluigi Diaco ha dichiarato: “Vira Carbone per motivi a me sconosciuti non ha firmato la liberatoria per la messa in onda. Non ho altro da aggiungere”.

E allora perché la conduttrice di Buongiorno benessere poco fa al sito Fanpage ha dato una versione dei fatti completamente diversa, smentendo addirittura di aver partecipato alla registrazione di BellaMa’? “Non c’è nessuna notizia, davvero. Se ero in puntata? Mi avete vista? Non c’ero. Non c’è stato proprio nulla, nessuna polemica. Diaco è una persona con la quale ho buoni rapporti. Siamo due colleghi che si stimano. Il rapporto” – ha insistito la Carbone – “tra noi era assolutamente tranquillo. Non c’era nulla da chiarire perché non c’è stato alcuni screzio. Non è accaduto nulla ma, come sempre, ogni volta che si parla di me e Diaco, ci sono polemiche. Vi assicuro che è tutto tranquillissimo”.

Parole che cozzano clamorosamente con quanto effettivamente avvenuto nello studio di via Teulada a Roma davanti a 250 testimoni, tra cast e maestranze.

Caso Vira Carbone a BellaMa’: cosa è accaduto veramente

Stando a quanto ricostruito da TvBlog, sebbene non si sia verificata alcuna lite con Diaco, la Carbone si è rifiutata di firmare la liberatoria, sostenendo di non essere soddisfatta della sua performance nella registrazione. Una scelta che avrebbe creato non pochi problemi produttivi, visto che a quel punto si è resa necessaria una nuova registrazione.

Dopo la gaffe dei “p*mpini” di pochi giorni fa, ora la Carbone è al centro di un’altra situazione che rischia di mettere in imbarazzo la Rai, a maggior ragione se della vicenda dovesse occuparsene una trasmissione come Striscia la notizia (che poco più di una settimana fa ha consegnato alla giornalista un tapiro d’oro).