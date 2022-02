Non sapremo se si tratta di una piccola mossa di marketing, ma sicuramente Netflix ha trovato il giusto tempismo per dare un’importante comunicazione su una delle sue produzioni originali italiane più attese. Il giorno dopo la messa in onda dell’ultima puntata de L’Amica Geniale 3, infatti, la piattaforma ha annunciato il cast de La Vita Bugiarda Degli Adulti, la sua nuova serie tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante (dai cui libri è tratto, appunto L’Amica Geniale).

Il progetto voluto da Netflix, d’altra parte, molto si avvicina a quello co-prodotto da Rai Fiction e dalla Hbo: non solo per il nome prestigioso dell’autrice che vi è alle sue spalle, ma anche per il comparto tecnico. L’adattamento del romanzo, infatti, sarà a cura non solo della stessa Ferrante, ma anche di Francesco Piccolo e Laura Paolucci, che hanno lavorato (e stanno lavorando) a L’Amica Geniale. A loro si aggiunge Edoardo De Angelis che, come noto da tempo, curerà anche la regia dei sei episodi, le cui riprese sono ora in corso tra Milano e Napoli, per una distribuzione prevista entro la fine del 2022.

Il cast, dunque: anche in questo caso il ruolo della protagonista è stato affidata ad una giovane attrice emergente, Giordana Marengo (al centro nella foto di copertina). Sarà lei ad interpretare Giovanna, il cui passaggio dall’infanzia all’adolescenza sarà al centro del racconto, ambientato negli anni Novanta tra due Napoli: una “di sopra”, che s’è attribuita una maschera fine, ed una “di sotto”, che si finge smodata, triviale.

Al suo fianco troveremo Valeria Golino, interprete di Vittoria, zia paterna da cui Giovanna resta affascinata e che scoprirà nel corso del racconto avere una storia tutta sua da raccontare. Alessandro Preziosi è invece Andrea, padre di Giovanna e fratello di Vittoria, mentre Pina Turco interpreta Nella, madre della protagonista. Nel cast anche Azzurra Mennella, nei panni di Ida, e Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, che interpretano due sorelle, entrambe amiche di Giovanna.

Da citare anche la presenza di Raffaella Rea (Costanza), Biagio Forestieri (Mariano), Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo (Rosario) e Giovanni Buselli. Quest’ultimo, visto ne L’Amica Geniale nei panni di Enzo Scanno, qui sarà Roberto. A produrre Fandango: con la produzione de La Vita Bugiarda Degli Adulti in contemporanea a quella dell’ultima stagione de L’Amica Geniale, saranno quindi due gli adattamenti tv tratti dai libri dell’autrice, diventata cult anche all’estero.