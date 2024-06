Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 16 giugno 2024, alle 14:20. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 16 giugno 2024: la fuga

Il piano di Kemal

Kemal ha chiaramente un piano in mente per vivere felice con Nihan ma, prima di attuarlo, deve sistemare delle cose. In particolare, è deciso a fare in modo che suo fratello Tarik (Rüzgar Aksoy) e sua sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) facciano pace.

I pettegolezzi su Nihan

Nihan, dopo la caduta dal balcone dell’hotel, si trova in ospedale. I giornali dicono che ha tentato il suicidio e sparlano della sua vita privata, ma la donna non ha intenzione di dare adito ai pettegolezzi. Nel frattempo, Emir contatta il direttore della rivista che ha pubblicato gli articoli scandalistici e smentisce tutte le ricostruzioni fatte dai giornalisti.

Il confronto e il salvataggio

Emir e Kemal si affrontano in miniera, nelle viscere della Terra: è una sfida verbale tra l’amore egoista e l’amore altruista, finché Emir non estrae una pistola: Kemal reagisce e una frana travolge il suo rivale: il destino sembrerebbe decretare la definitiva sconfitta di Emir, ma Kemal non può venire meno ai suoi principi e lo salva.

La fuga di Nihan e Kemal

Una settimana dopo Nihan viene dimessa dall’ospedale: con una scusa Leyla (Zerrin Tekindor) separa Nihan da Emir e portala nipote sull’eliporto, dove un elicottero e Kemal l’aspettano per una fuga verso la libertà. Emir presto si accorge della fuga e ingaggia tutto il suo esercito per la ricerca dei fuggitivi.

Nihan è felice ma preoccupata, soprattutto per Ozan, ma Kemal non ha tralasciato nessun particolare: ha convinto Ozan a fare un gesto che libererà tutti dal giogo di Emir. I due, finalmente liberi, si rifugiano in un luogo segreto dove possono vivere dei momenti felici insieme. Emir, nel frattempo, è alle prese con degli ispettori dell’Antitrust inviati da Kemal per rallentare il suo tentativo di inseguimento.

La scoperta della fuga

Asu (Melissa Aslı Pamuk) scopre dallo zio Hakki (Metin Coşkun) che Kemal e Nihan sono fuggiti e, in preda al dolore, giura vendetta contro Emir. Anche Onder (Kürşat Alnıaçık) e Vildan scoprono della fuga di entrambi i loro figli da una lettera inviata da Ozan. Vildan vorrebbe rivelare ad Emir il contenuto della lettera, ma suo marito la convince a non farlo.

Vildan contro Zeynep

Vildan (Neşe Baykent), intanto, vuole smascherare Zeynep a tutti i costo: per riuscirci ha chiamato degli infermieri a fare un prelievo: finalmente potrà dimostrare a Ozan (Barış Alpaykut) che sua moglie è una bugiarda e non è incinta.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.