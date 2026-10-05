La Torre di Babele, Corrado Augias ospita Massimo D’Alema e Marianna Aprile: i temi di puntata del 5 ottobre 2026

La Torre di Babele torna in prima serata su La7 con Corrado Augias. Ospiti di puntata Marianna Aprile e Massimo D’Alema per ripercorrere la storia del Partito Comunista Italiano. Appuntamento alle 21.15. La trasmissione è disponibile anche sull’app ufficiale dell’emittente.

La Torre di Babele torna su La7 e mescola storia e approfondimento. L’obiettivo è affrontare un determinato periodo storico, svilupparlo al cospetto di ospiti importanti con un dibattito plasmato al presente. Ogni puntata una tematica diversa, Corrado Augias si è confermato un perfetto padrone di casa in grado di alternare analisi e conversazione in maniera certosina per coinvolgere anche gli ospiti presenti nel suo salotto televisivo.

La puntata del 5 ottobre 2026 parte da un titolo provocatorio, ma utile: “Quando i comunisti mangiavano i bambini”. Una trasmissione interamente dedicata, nello slot più recente del percorso previsto, alla storia del Partito Comunista italiano e quel che resta oggi di una determinata politica.

La Torre di Babele con Corrado Augias

Si parte dagli anni in cui un italiano su tre votava comunista per interrogarsi su cosa sia stato davvero il PCI e su cosa sia rimasto di un partito profondamente radicato nel mondo del lavoro. E cosa resta della stagione politica che portò alle grandi conquiste degli anni Settanta: il divorzio, il nuovo diritto di famiglia, l’aborto, lo Statuto dei lavoratori e il Servizio Sanitario Nazionale?

Corrado Augias, nell’affrontare questa cavalcata, non sarà da solo ma avrà interlocutori di un certo livello. Insieme a lui dibatteranno la giornalista e conduttrice Marianna Aprile e il noto politico Massimo D’Alema che ha vissuto anche determinate stagioni elettorali e può affermare con certezza il clima che si respirava in un passato politico non ancora così remoto. In maniera tale da collegare passato e presente per volgere uno sguardo al futuro.

Ospiti Marianna Aprile e Massimo D’Alema

La politica di ieri per interpretare le scelte di domani, o almeno cercare di farlo. La Torre di Babele mette un altro tassello importante all’interno della propria indagine catodica. La storia, così come il suo approfondimento, non è un terreno facile. In maniera particolare se si coltiva l’ambizione di portarlo in televisione.

Lo Share, tuttavia, ha sempre premiato la trasmissione de La7 che ha saputo confermare – con abilità e professionalità – le medie stagionali diventando una certezza dell’emittente. La trasmissione, nello specifico, è disponibile anche sull’app La7, per smartphone e smart TV, e su La7.it. Appuntamento televisivo, invece, previsto per le 21.15 in un lunedì sera tutto da scoprire.