È appena andato in onda per la prima volta il promo di La torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias che partirà su La7 dal prossimo lunedì 4 dicembre in prima serata (dalle 21.15, subito dopo l’appuntamento di Otto e mezzo).

Uno spot molto evocativo (potete vederlo e ascoltarlo nel post qui sotto).

Corrado Augias arriva su LA7, ecco il promo del suo nuovo programma #LaTorreDiBabele.Da lunedì 4 dicembre in prima serata! Posted by TvBlog.it on Wednesday, November 22, 2023

Il motivo sonoro scelto infatti non è uno qualunque, bensì quello che il grande pubblico e gli addetti ai lavori riconoscono essere la sigla di inizio trasmissioni Rai per alcuni decenni.

La torre di Babele di Augias e la sigla di inizio trasmissioni Rai

Si tratta di Tutto cangia, il ciel s’abbella (Tout change et grandit en ces lieux nella versione originale francese), ossia uno dei cori più noti dell’opera lirica, tratto dal quarto atto del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini scritto nel 1828.

La versione per sola orchestra fu scelta per l’accompagnamento della sigla di apertura dei programmi Rai dal 3 gennaio 1954 fino al 1984.

Augias omaggia la Rai

Da parte di Augias, dunque, un omaggio alla tv pubblica che ha frequentato per ben 63 anni (o forse un richiamo alla stessa per ricordarle chi era 70 anni fa?!)

Ricordiamo che lo scrittore 88enne non si è congedato in maniera definitiva da Viale Mazzini. Infatti, nelle prossime settimane sarà alla guida di 20 nuove puntate (terza edizione) de La gioia della musica su Rai3. Un impegno frutto dell’accordo a sorpresa raggiunto con l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, dopo le polemiche (finite anche sui giornali) con il Presidente della tv pubblica Giampaolo Rossi per il passaggio dell’intellettuale su La7.

Da lunedì 4 dicembre La torre di Babele sulla rete diretta da Andrea Salerno, che così aggiunge un altro titolo dedicato alla cultura al palinsesto della rete che conta già, tra gli altri, su Aldo Cazzullo, Alessandro Barbero e Massimo Gramellini.