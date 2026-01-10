La Ruota dei Campioni supera Tali e Quasi di quasi 10 punti, Harry Potter funziona su Italia Uno. I dati Auditel del 9 gennaio 2026

La Ruota dei Campioni funziona anche in prima serata. Gerry Scotti batte la concorrenza di Nicola Savino all’esordio con Tali e Quali, mentre Italia Uno è trascinata ancora da Harry Potter. La7 ritrova Propaganda Live.

Gerry Scotti torna protagonista con un altro esperimento serale de La Ruota della Fortuna. Il gioco che fu di Mike Bongiorno diventa un appuntamento atteso anche in prime time, specialmente al venerdì sera. Mediaset punta forte su La Ruota dei Campioni: una sorta di torneo dei migliori che occupa la prima serata per intero a partire dall’access prime time. Un rischio per molti, c’è la possibilità che il pubblico possa stancarsi di vedere sempre lo stesso iter ripetuto in maniera quasi continuativa, ma non è questo il momento.

La Ruota della Fortuna gode di ottima salute e si alimenta grazie alla spontaneità del conduttore e della sua “socia” – come la chiama lo stesso presentatore – Samira Lui: il programma ottiene il 25,6% di Share partendo da un inizio segnato al 24,4%. Soglie ben definite che confermano quanto il presentatore di Pavia funzioni anche e soprattutto nel momento in cui sceglie di diventare traino di sè stesso. Cologno Monzese festeggia. Umore diverso dalle parti di Viale Mazzini.

La Ruota dei Campioni batte Tali e Quali

La rete ammiraglia della tv di Stato punta sulla versione nip di Tale e Quale Show: Tali e Quali, condotto da Nicola Savino, ottiene il 16,4% di Share. La differenza, rispetto alla concorrenza, è di quasi 10 punti. Ci sono, in questo caso, tutte le attenuati possibili. La prima è che si tratta di un programma nuovo (che parte da un titolo cult della rete, ma cambia nella sua essenza), quindi va rodato.

In secundis, la conduzione di Savino è diversa da quella di Conti e il pubblico si deve abituare a questo cambio. Terzo aspetto, da non sottovalutare, riguarda la diversificazione della giuria: fuori Giorgio Panariello, dentro Massimo Lopez. Sembra solo lo spostamento di una pedina, ma non è così. La trasmissione ha bisogno di qualche settimana di rodaggio, mentre La Ruota della Fortuna è ormai una macchina in grado di affrontare qualsiasi tipo di viaggio televisivo in altrettanti formati.

Harry Potter fa crescere Italia Uno, Quarto Grado tocca il 9% di Share

Le reti cadette hanno fatto scelte diverse: Rai2 punta su Togo – Una grande amicizia e ottiene il 4,1% di Share, mentre Rai3 si affida a Perfetta Illusione arrivando al 3,3% di Share. Rete4 si rifugia in Quarto Grado, una garanzia per l’emittente. Infatti la trasmissione raggiunge il 9% di Share. Italia Uno, invece, ripropone Harry Potter e il principe mezzosangue: il film del maghetto più famoso del cinema arriva al 7,1% di Share.

Propaganda Live arriva al 6,6% di Share. Dopo le feste, la trasmissione di La7 torna in una forma smagliante portando a Cairo lo stesso pubblico che aveva prima della pausa. Rinfrancata anche dalla presenza di Aldo Cazzullo, ospite del format e uno dei volti di punta della rete. Cucine da incubo, invece, si attesta sull’1,7% di Share. Risultato confortante per Tv8, il canale in chiaro di Sky, che in attesa del ritorno di altri titoli noti sfodera i grandi classici.

De Martino sfiora il 24% nel preserale

Nove, a tal proposito, sfodera I migliori fratelli di Crozza e raggiunge il 2,3% di Share. Una certezza per Warner Bros Discovery, anche in replica. Leggermente più alto, su Rai4, The Equalizer 2 – Senza perdono che agguanta il 2,5% di Share. The Losers, sul Canale 20, si ferma all‘1,5% di Share. Su RaiMovie La grande fuga si attesta sull’1,2%, mentre In good company tocca l’1,3% di Share facendo alzare leggermente La5. Il preserale generalista italiano è popolato da Stefano De Martino con Affari Tuoi che prova a tenere testa alla prima parte de La Ruota dei Campioni. Il gioco di Raiuno conquista il 23,8% di Share.