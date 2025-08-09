La ruota della fortuna fa il boom di ascolti e Gerry Scotti torna a essere il Re dei game show

Quando Canale 5 ha annunciato il ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, molti l’hanno vista come un’operazione nostalgia. Oggi, a distanza di qualche mese, i numeri raccontano un’altra storia: quella di un game show che non solo ha riconquistato il pubblico storico, ma ha saputo attrarre nuove fasce di spettatori, diventando uno dei fenomeni televisivi più forti della stagione. In un panorama dominato da format veloci e social-friendly, la Ruota gira con lo stesso fascino di un tempo, ma con l’energia di un presente che sa come intrattenere.

Dall’era Bongiorno a Gerry Scotti: la Ruota della fortuna fa sempre centro

Impossibile parlare de La Ruota della Fortuna senza evocare la figura di Mike Bongiorno, che ha reso il programma un vero e proprio cult negli anni ’90. Quella sigla, i colpi secchi sulla ruota, i concorrenti che comprano vocali con il sorriso: immagini che fanno parte della memoria collettiva. Qualcuno di loro è entrato nel mito, riuscendo a travalicare i confini dei media per diventare, nell’era dei social media, meme che parlano in modo trasversale a un po’ tutte le generazioni. Sì, signor Giancarlo, stiamo parlando di lei e di quelle sue “Amazzoni”.

Oggi Gerry Scotti non si limita a rievocare quei ricordi: li prende, li lucida e li ripresenta al pubblico con il calore e l’ironia che lo contraddistinguono. Con lui c’è Samira Lui, perfetta spalla giovane e brillante, che gestisce il tabellone delle lettere con un tocco glamour che non è mai eccessivo.

Ascolti da record per il game show di Canale 5 e la concorrenza trema

Il vero colpo di scena è arrivato con i dati Auditel. La nuova edizione ha sfondato quota 3 milioni e mezzo di telespettatori di media, con picchi oltre i 4 milioni e share che in alcune serate hanno superato il 25%. Un risultato eccezionale, soprattutto per un game show che molti davano per superato. Canale 5 si è ritrovata improvvisamente competitiva in una fascia oraria in cui faticava da anni, superando in più occasioni la concorrenza di Rai 1. Ancora più sorprendente è il dato sui giovani: tra i 15 e i 24 anni lo share ha sfiorato il 30%, dimostrando che anche la Gen Z può appassionarsi a un format storico, se presentato con il ritmo giusto.

Stefano De Martino e il suo Affari tuoi non sembra aver preso benissimo la fortuna di questo revival e, come è facile immaginare, starà già affilando le lame per la prossima stagione. Dovremo aspettarci un duello senza esclusione di colpi?

L’effetto “Zio Gerry”: la seconda vita del conduttore

Una buona parte del merito va senza dubbio proprio a Gerry Scotti. Con la sua esperienza e la capacità di far sentire i concorrenti a casa, riesce a trasformare ogni puntata in un momento di intrattenimento per tutta la famiglia. Il pubblico si diverte a giocare da casa, ma si affeziona anche ai siparietti tra conduttore e partecipanti, alle battute improvvisate e alle reazioni spontanee.

Scotti ha saputo dare al programma un equilibrio perfetto tra rispetto per la formula originale e piccole innovazioni che tengono alta la curiosità. Lui stesso ha saputo (ri)trovare una sua dimensione dopo qualche anno di lontananza dagli schermi televisivi e oggi è un idolo dei giovanissimi, ma anche un caso social. Il conduttore, infatti, si prende in giro con un’autoironia che non è da tutti e accetta di buon grado ogni meme o contenuto virale sul suo conto.

Tradizione e novità: la formula vincente della Ruota della fortuna di Gerry Scotti

Gli autori hanno avuto l’intelligenza di non stravolgere il format, ma di arricchirlo con dettagli che lo rendono più dinamico. Dal “Jolly” che salva i concorrenti nei momenti critici a premi finali sempre più sostanziosi, fino all’ingresso di una band dal vivo nell’edizione in prima serata: ogni elemento è pensato per mantenere vivo l’interesse e dare un tocco di freschezza. Lo studio rinnovato e la grafica aggiornata completano un restyling che parla al presente senza tradire il passato.

L’estate 2025 ha segnato una svolta storica: La Ruota della Fortuna ha preso il posto di Paperissima Sprint nell’access prime time e, a sorpresa, ha vinto la sfida. Le prime settimane in questa nuova collocazione hanno registrato medie oltre il 23% di share, lasciando indietro le proposte concorrenti. Il successo è stato talmente clamoroso da spingere Mediaset a posticipare la partenza di Striscia la Notizia, una mossa che pochi avrebbero immaginato possibile.

L’uomo dei game show è finalmente tornato

Con questo exploit, quindi, Gerry Scotti si conferma il volto di riferimento dei quiz Mediaset. La sua agenda è fittissima: oltre a continuare con La Ruota della Fortuna, tornerà a condurre Caduta Libera e una nuova edizione di Chi vuol essere Milionario?. Un tris di programmi che lo consacra, ancora una volta, come “l’uomo giusto” quando si tratta di far giocare e sorridere l’Italia intera.

Se il trend positivo continuerà, è facile immaginare che il programma diventi un appuntamento fisso del palinsesto anche nei prossimi anni. Il conduttore ha dimostrato di avere la chiave per farla girare al meglio, conquistando non solo il cuore del pubblico, ma anche le fasce di ascolto più ambite. La Ruota, insomma, non si ferma e a giudicare dall’entusiasmo che si respira il viaggio è appena ricominciato.