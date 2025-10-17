La Ricetta della Felicità, finale di stagione in crescendo. Cala Io Canto Family, buona la prima per Geppi Cucciari. I dati Auditel del 16 ottobre 2025

La Ricetta della Felicità dimostra di essere un titolo (e, quindi, un progetto) su cui investire ulteriormente. I dati Auditel confermano il gradimento del pubblico per la fiction di Raiuno. L’ultima puntata della prima stagione chiude al 19,4% di Share. In rialzo rispetto alla concorrenza che arretra sensibilmente: Io Canto Family, con Renato Zero come super ospite, non va oltre il 14% di Share.

Mediaset si interroga sul futuro del programma che resta in palinsesto, ma in attesa della finalissima della prossima settimana si stanno già facendo le opportune valutazioni. Il prossimo anno il trend dovrà essere invertito. La maniera migliore per far sì che sia possibile deve trovarla Piersilvio Berlusconi in collaborazione con gli autori del format che ha tre versioni: Family, Senior e Genration.

La Ricetta della Felicità resiste al giovedì sera, Io Canto Family arranca. Geppi Cucciari outsider di Raitre

Su Italia Uno, invece, Peppermint – L’angelo della vendetta arriva al 6,4% di Share. Stesso risultato su Rai3 per Splendida Cornice con Geppi Cucciari. Uno dei programmi cult della terza rete torna capitalizzando una buona base di ascolti per la nuova stagione. Rete4 punta su Dritto e Rovescio che, però, si ferma un punto sotto: 5,4% di Share.

Rai2, grazie a Milo Infante, tiene testa alla concorrenza con un altro 6,4% di Share: Ore14diSera non scende mai sotto i suoi standard. La7, con PiazzaPulita, ottiene il 6,8% di Share. Tv8 ripropone il cult movie 2012 che garantisce l’1,7% di Share. Usato sicuro anche per il Nove: la Warner Bros Discovery trasmette nuovamente Sinceramente Persia – One Milf Show che raggiunge il 2,3% di Share.

X Factor svetta su Sky Uno

Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che punta su 13 Hours, Iris che sceglie Arma Letale 2 per portare avanti il ciclo action. Poi c’è RaiMovie che sfiora l’1% di Share con Automata e La Donna in Mare su RaiPremium che non va oltre un punto percentuale. X Factor, su Sky Uno, invece, tocca il 3,7% di Share.