L’universo di Bridgerton, una delle serie tv di maggiore successo degli ultimi anni di Netflix, si espande ufficialmente con La Regina Carlotta, la miniserie che racconta le origini della sovrana vista più volte nel corso della serie originale prodotta da Shondaland ed interpretata da Golda Rosheuvel. Pronti a fare un viaggio indietro nel tempo e conoscere come Carlotta sia diventata Regina? Non vi resta che continuare a leggere!

La Regina Carlotta, quando esce?

Netflix ha annunciato l’uscita della miniserie per giovedì 4 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. La piattaforma carica tutti gli episodi in un’unica giornata.

A che ora esce La Regina Carlotta?

La serie tv viene pubblicata da Netflix alla mezzanotte del 4 maggio secondo l’ora del Pacifico, il che vuol dire che in Italia è disponibile dalle 09:00 dello stesso giorno.

La Regina Carlotta, la trama

Carlotta di Meclemburgo-Strelitz (India Amarteifio), a soli diciassette anni, è oggetto di un accordo siglato tra il fratello Adolfo (Tunji Kasim) e la famiglia reale inglese: andrà in sposa a Re Giorgio III (Corey Mylchreest), rafforzando così i rapporti tra il proprio Paese di origine e la Corona.

Ma Carlotta, cresciuta alimentando la sua curiosità ed il suo senso critico, mal digerisce la decisione del fratello. Ambientarsi a corte non sarà semplice, anche perché l’alta società non vede di buon occhio il fatto che il Re abbia sposata una giovane il cui colore della pelle è diverso dal suo. Per i Reali, però, fa parte di un “grande esperimento”, che potrebbe aprire le porte a nuovi membri dell’alta società, tra cui una giovane Agatha Danbury (Arsema Thomas).

La serie segue i tentativi di adattamento della Regina Carlotta alla sua nuova vita ed ai segreti che le nasconde il marito ma che cementificheranno la loro unione. Nel frattempo, con un balzo al presente di Bridgerton, seguiamo la Regina mentre è alle prese con una possibile crisi reale, per cui ha bisogno del sostegno dei suoi numerosi figli, oltre che di Lady Danbury (Adjoa Andoh) e di Lady Bridgerton (Ruth Gemmell).

La Regina Carlotta, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della miniserie sono sei, ciascuna di durata tra i 50 minuti e l’ora. Tutti gli episodi sono disponibili dal 4 maggio 2023.

La Regina Carlotta, il cast

La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, le immagini ufficiali della serie di Netflix Guarda le altre 7 fotografie → La serie tv vede numerosi volti nuovi rispetto a quelli già noti in Bridgerton: d’altra parte, essendo un prequel, necessita di un cast totalmente rinnovato. Va però detto che tre attrici della serie originale riprendono i loro ruoli.

India Amarteifio è la Regina Carlotta da giovane: l’attrice ha recitato nella serie Il villaggio dei dannati, Line of Duty ed è comparsa in Sex Education;

Golda Rosheuvel è la Regina Carlotta da adulta;

Corey Mylchreest è Re Giorgio III: l’attore ha recitato in Sandman, sempre su Netflix;

Arsema Thomas è la giovane Agatha Danbury;

Michelle Fairley è la principessa Augusta, madre di Giorgio: l’attrice era nel cast di Game of Thrones e Gangs of London;

Sam Clemmett è il giovane Brimsley, valletto della Regina Carlotta;

Hugh Sachs è Brimsley da adulto;

Freddie Dennis è Reynolds, valletto di Re Giorgio III;

Richard Cunningham è Lord Bute;

Tunji Kasim è Adolfo, fratello di Carlotta;

Rob Maloney è il medico reale;

Cyril Nri è Lord Danbury.

La Regina Carlotta, sceneggiatori e produttori

La serie tv vede Shonda Rhimes, creatrice di Grey’s anatomy, tornare nelle vesti di showrunner di una serie tv, oltre che produttrice esecutiva e sceneggiatrice. La miniserie è prodotta dalla sua casa di produzione, Shondaland, che produce anche Bridgerton. Alla regia troviamo Tom Verica (Scandal, Le regole del delitto perfetto); Betsy Beers (Grey’s Anatomy, Scandal, Le regole del delitto perfetto).

La Regina Carlotta, la storia vera

© Ritratto di Thomas Gainsborough

Sebbene la serie si prenda numerose licenze artistiche nel racconto delle vicende, la storia vera della Regina Carlotta viene seguita in maniera abbastanza precisa. Nata nel 1744, Carlotta di Meclemburgo-Strelitz a 17 anni fu data in sposa a Re Giorgio III, anche se non fu la prima scelta della madre dell’uomo, Augusta, che siglò l’accordo con il fratello di Carlotta.

Nel corso degli anni Carlotta acquisì sempre più potere a corte, diventando patrona delle arti e conoscendo artisti come Johann Christian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart; aveva la passione per la botanica e contribuì a fondare i giardini botanici di Kew.

La Regina Carlotta e Re Giorgio

La storia d’amore tra i due, per quanto nata da un mero accordo, non si può dire sia stata infelice. Stando agli studiosi, Giorgio fu sempre fedele a Carlotta, che rimase a fianco del marito anche quando la demenza di quest’ultimo prese il sopravvento. Prima che ciò accadesse, hanno avuto quindici figli, di cui tredici sopravvissuti all’età adulta.

Carlotta, per evitare eventuali aggressioni improvvise di Giorgio, viveva lontano da lui, incontrandolo sporadicamente. Nei suoi ultimi cinque anni di vita, non lo incontrò mai. La Regina Carlotta morì nel 1818, il Re un anno dopo.

La Regina Carlotta era nera?

Fin dalla prima stagione di Bridgerton c’è stato chi ha criticato la scelta di un’attrice di colore per interpretare il ruolo della Regina, sostenendo che non fosse compatibile con la realtà storica. La verità è che esistono da molto tempo delle teorie secondo cui la Regina Carlotta avesse delle discendenze africane.

Secondo lo storico Mario de Valdes y Cocom il medico della Regina la definiva “mulatta”; inoltre l’abolizionista sir Allan Ramsay l’avrebbe ritratta spesso enfatizzando il suo colore della pelle. Lo storico fa riferimento anche ad un’antenata di nono grado, Margarita de Castro e Souza. La sua teoria viene contestata però da altri storici, secondo cui non ci sono sufficienti prove a dimostrarne la validità.

La Regina Carlotta 2 si farà?

Il progetto è stato presentato da Netflix come una miniserie, dunque con un finale definito alla fine del sesto episodio. Detto questo, se il pubblico dovesse accogliere favorevolmente la serie e gradire il cast, si potrebbe raccontare una nuova fase della vita della protagonista con una seconda stagione.

La Regina Carlotta su Netflix

È possibile vedere La Regina Carlotta solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Standard con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).