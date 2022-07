La saga di Bridgerton continua. Netflix ha annunciato oggi, mercoledì 20 luglio 2022, il via ufficiale alle riprese della terza confermatissima (così come la quarta) stagione di uno dei suoi più grandi successi.

Il set è stato allestito, come sempre, a Londra: ed è qui che il cast si è ritrovato per iniziare a girare le prime scene dei nuovi episodi, come mostrato da un video diffuso dalla piattaforma, in cui troviamo alcuni attori ed attrici salutare la telecamera facendo un gesto che passa dall’indicare due dita ad indicarne tre. Un modo abbastanza evidente, insomma, per segnare il passaggio alla nuova stagione.

Il video, però, si chiude con la nuova coppia protagonista della terza stagione, ovvero Nicola Coughlan e Luke Newton. Saranno i loro Penelope Featherington e Colin Bridgerton al centro dei nuovi episodi, come svela anche la trama appena annunciata da Netflix.

Stando alla sinossi ufficiale, infatti, dopo averlo sentito fare dei commenti poco lusinghieri sul suo conto, Penelope ha deciso di mettere da parte la sua cotta di lunga data per Colin, iniziando seriamente a cercare marito.

L'obiettivo della giovane donna è trovare un uomo che le dia abbastanza indipendenza per poter continuare la sua doppia vita di Lady Whistledown. Eppure, le sue ricerche sono vane.

Sarà proprio Colin, rientrato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look ed una nuova spavaleria, ad aiutarla, dandole dei preziosi consigli. Nel farlo, però, Colin dovrà capire se per Penelope prova solo un sentimento di amicizia o qualcosa di più.

La terza stagione vede confermato il cast della seconda stagione (e no, sulla presenza o meno del Duca di Hastings ancora tutto tace), con tre nuovi ingressi. Daniel Francis (Stay Close), sarà Marcus Anderson, personaggio molto carismatico che attira l’attenzione delle matriarche dell’alta società; Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, nobile dagli interessi insoliti, la cui ricchezza attira l’attenzione delle giovani donne e James Phoon (Wreck) nei panni di Harry Dankworth, giovane la cui mancanza di spirito ed intelligenza è compensata dalla sua bellezza.

Da segnalare anche che da questa stagione cambia la guida nella writer’s room: il creatore della serie Chris Van Dusen, infatti, lascia il ruolo di showrunner (ma rimane in quello di produttore), ruolo che passa a Jess Brownell, già autrice di alcuni episodi di Scandal ed Inventing Anna.

Quando uscirà Bridgerton 3? Difficile dirlo, ma quel che sembra certo è che vedremo i nuovi episodi nel 2023. Anche la terza stagione, infine, è tratta dalla saga di libri di Julia Quinn, ma non dal terzo volume, bensì dal quarto, “Un uomo da conquistare”, in Italia edito da Mondadori.