La Rai non rinnova il contratto d’affitto con il Foro Italico: niente Auditorium per Ballando Con Le Stelle, nuova location a Saxa Rubra

Grandi manovre in casa Rai. Viale Mazzini pensa già al prossimo autunno televisivo, Ballando Con Le Stelle resta una certezza della rete ammiraglia della tv di Stato. Gli ascolti lo hanno confermato. Il pubblico ama la trasmissione condotta da Milly Carlucci e, per questo, si continuerà a ballare con le stelle: i vip si metteranno in gioco con coreografie importanti e aspetteranno il giudizio insindacabile della giuria tra polemiche, sorrisi e colpi di scena.

Una prima, importante, novità riguarda la location: Ballando Con Le Stelle ci sarà ma da un’altra parte. Il contratto d’affitto con l’Auditorium del Foro Italico, infatti, è scaduto. L’azienda di Viale Mazzini sembrerebbe orientata a non rinnovare gli accordi. Questione d’intesa economica in termini numerici, quindi l’unica soluzione è puntare su altro.

Addio all’Auditorium del Foro Italico

La trasmissione targata Ballandi, dunque, dovrebbe traslocare a Saxa Rubra. Ora, come scrive Mattia Marzi sul Messaggero, non è dato sapere in che termini. Il programma ci sarà, con cast e giuria, ma il più grande interrogativo riguarda lo studio. Gli affezionati (e anche parte degli addetti ai lavori) si domandano se ci sarà lo stesso iter anche sul piano dell’arredamento o si cambierà rotta. La pista da ballo è assicurata, rimane solo da capire di che entità saranno i lavori e quanto tempo ci vorrà a rinnovare un luogo divenuto – nel tempo e nelle stagioni – iconico.

La reazione di Milly Carlucci è chiara: accetta di buon grado le direttive aziendali e si prepara a virare altrove, Saxa Rubra la aspetta. Nel frattempo, però, ci sarebbero altre curiosità legate alla sua figura professionale. La Rai, infatti, starebbe pensando di farle cambiare studio per quanto riguarda il prossimo futuro di Ballando Con Le Stelle ma anche di affidarle un altro programma.

Nuova struttura e non solo per Milly Carlucci

C’è la volontà, da parte della televisione di Stato, di sviluppare un nuovo format per arginare la concorrenza di Maria De Filippi. Senza mandare in soffitta le performance di danza dei vip. Una situazione simile a Il Cantante Mascherato e Notti Sul Ghiaccio, sempre con Milly Carlucci alla conduzione. Il progetto, nello specifico, sarebbe in fase di scrittura. Una volta pronto, la conduttrice dovrebbe essere al timone di un contenitore televisivo tutto da scoprire. Il 2026, per la presentatrice di Sulmona, si conferma all’insegna delle nuove sfide professionali.