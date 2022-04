La pupa e il secchione show 2022: focolaio Covid nella villa dei ragazzi

Mentre stasera andrà in onda la quarta puntata della Pupa e il secchione show 2022 su Italia1, arrivano indiscrezioni non molto belle proprio dalle parti del quartier generale del varietà diretto e condotto da Barbara D’Urso. Secondo alcune notizie filtrate da fonti vicine al programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, pare che sia scoppiato nei giorni scorsi un focolaio di Covid presso la villa dove risiedono i ragazzi che fanno parte del cast di questa nuovissima serie del varietà trasmesso ogni martedì sera da Italia 1.

Pare, sempre secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di captare, che ci siano quattro ragazzi positivi fra il gruppo di componenti del cast della Pupa e il secchione show 2022. Quella che andrà in onda questa sera sarà dunque la quarta puntata di questo programma di varietà che è stata registrata ormai due settimane fa. La registrazione della quinta puntata di questo programma era in programma per sabato scorso, ma sarebbe stata annullata proprio per il focolaio di Covid che è scoppiato all’interno della villa che ospita le pupe e i secchioni.

La registrazione dunque della quinta puntata della Pupa e il secchione show 2022 è stata rinviata e ora programmata per domenica prossima 10 aprile, per la messa in onda di martedì prossimo 12 aprile 2022 su Italia 1. Certo che se per domenica ci dovessero essere ancora casi di positività a catena all’interno della villa che ospita i componenti del cast, potrebbe anche accadere che il programma non vada in onda martedì prossimo, ma tutti sperano che entro domenica 10 aprile il focolaio di Covid rientri e si possa tranquillamente registrare la quinta puntata di questo programma, per una messa in onda fissata per il prossimo martedì.

Nel frattempo l’appuntamento con la quarta puntata de La pupa e il secchione show 2022 con l’arrivo di Alex Belli “Pupo per una sera” è per questa sera in prima serata con Barbara D’Urso, come sempre su Italia 1.