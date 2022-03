Alex Belli a La Pupa e il secchione show? L’indiscrezione

Alex Belli ospite di una delle prossime puntate de ‘La Pupa e il secchione show’? E’ la blogger Deianira Marzano, sul proprio account Instagram, a svelare, in anteprima, la partecipazione dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘ al reality di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso.

Li ritroverà l’ex fidanzata Mila Suarez (con cui si è scontrato, spesso, in tv), il migliore amico Mirko Gancitano (suo testimone alla promessa di matrimonio con Delia Duran) e la neo giurata Soleil Sorge (con cui l’attore ha instaurato l’ormai celeberrima ‘chimica artistica’ durante la permanenza nel loft di Cinecittà).

Solo poche settimane fa, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex protagonista di ‘Centovetrine’ non aveva escluso un’incursione all’interno del programma:

Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione.