Torna, questa sera, su Italia 1, con la seconda puntata, la nuova edizione di “La Pupa e il Secchione e Viceversa” con tanti ospiti, pronti a intervenire e interagire. Dopo il debutto della settimana scorsa con Andrea Pucci come nuovo conduttore del programma, si tornerà a raccontare l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione.

Anche quest’anno, infatti, per sovvertire gli stereotipi delle donne più dedite alla cura del corpo e all’apparenza e degli uomini dall’aspetto fisico trascurato e concentrati esclusivamente sui libri, non mancheranno i Viceversa. L’ironia sarà sempre centrale nel racconto di questo incontro-scontro, ma, nel corso delle puntate, non mancheranno momenti in cui verranno affrontati argomenti e tematiche più importanti e delicate. Non solo leggerezza, quindi, le intenzioni dello show.

Questa sera, giovedì 27 gennaio Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi, Carmelo Abbate, Natalia Titova e Diego Della Palma sono ospiti della seconda puntata di La Pupa e il Secchione e Viceversa

La narrazione si svolgerà direttamente in loco, in una nuova location, una sontuosa villa alle porte di Roma. Durante le sei puntate, come madrina, al fianco di Pucci ci sarà la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

Nella prima puntata, i concorrenti hanno formato le 8 coppie in gioco. Una scelta avvenuta in modo casuale e senza aver modo di conoscersi prima: la scelta è stata data a pupe e secchione, che riceveranno solo pochissime informazioni sui loro futuri compagni di avventura. Mondi totalmente sconosciuti entreranno, quindi, in contatto tra loro. Da un lato le pupe, donne seducenti e prorompenti, tutte fitness, gossip e selfie. Dall’altro i secchioni, nerd amanti dello studio e della cultura poco abituati alla vita mondana e poco propensi alla socializzazione.

E poi ci sono i pupi, uomini atletici e affascinanti, molto più attenti all’aspetto estetico che alla sostanza e scarsamente preparati dal punto di vista didattico. Per contro, ci sono le secchione, donne forti, spiritose, brillanti che combattono costantemente per la parità di genere e cercano di imporsi quotidianamente nella società incarnando valori che vanno oltre l’apparenza. I secchioni e le secchione in gara – ingegneri, fisici, veterinari, medici, esperti di logica, economia e scienze motorie – guideranno nello studio le loro pupe e i loro pupi – in prevalenza modelli e influencer –, che, a loro volta, cercheranno di rimettere in forma i propri partner con costanti allenamenti quotidiani e proveranno a migliorarne il look e l’aspetto.

Appuntamento questa sera, dalle 21.15 circa, su Italia 1, con la seconda puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”.