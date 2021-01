Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, tornerà La Pupa e il Secchione e Viceversa, con la seconda edizione, per quanto riguarda la nuova veste docu-reality e il nuovo titolo, che sarà condotta da Andrea Pucci, e con la quarta edizione complessiva, conteggiando anche quelle andate in onda nel 2006 e nel 2010.

La prima puntata andrà in onda, come di consueto, su Italia 1, in prima serata, a partire dalle ore 21:30. Pucci condurrà con la collaborazione di Francesca Cipriani.

Su TvBlog, trovate già il cast di questa nuova edizione che vi riassumiamo velocemente. Le nuove Pupe sono Jessica Bucci, Laura Antonelli, Linda Taddei, Miryea Stabile e Stephanie Bellarte mentre i nuovi Secchioni sono Alberto Bartozzi, Alessio Guidi, Andrea De Santis, Luca Marini e Matteo Pisano; per quanto riguarda i Viceversa, invece, i Pupi sono Gianluca Tornese, Matteo Diamante e Mattia Garufi mentre le Secchione sono Giulia Orazi, Sara Hafdaoui e Silvia Gandini.

Come nella scorsa edizione andata in onda l’anno scorso, le Pupe e i Secchioni (e i Viceversa) vivranno sotto lo stesso tetto, in una villa alle porte di Roma. L’esperimento sociale è noto: due mondi apparentemente agli antipodi entreranno a contatto per dimostrare di riuscire a fondersi e a condividere, l’uno con l’altro, le rispettive conoscenze, gossip, fitness e selfie da una parte, cultura e studio dall’altra.

I Secchioni e le Secchione proveranno a far studiare le Pupe e i Pupi mentre questi ultimi tenteranno di migliorare il look dei loro partner.

Anche in quest’edizione, non mancheranno gli ospiti. Nel corso delle puntate, entreranno nella villa Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

Nella prima puntata di stasera, assisteremo all’ingresso nella villa dei 16 protagonisti, in una serata inaugurale con tanto di red carpet.

Una volta entrati, si formeranno le coppie in modo casuale, con la scelta che spetterà alle ragazze (Pupe e Secchione) che sceglieranno i partner in base a pochissime informazioni.

Le coppie si cimenteranno in prove di ingegno e di logica ma anche di forza, seduzione e agilità. In ogni puntata, le coppie riceveranno dei voti in base all’esito delle gare.

La novità di quest’edizione sarà l’interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio che valuterà i progressi, dal punto di vista culturale, delle Pupe e dei Pupi. Chi vincerà questa prova potrà togliere due punti in classifica ad un’altra coppia.

La coppia che si piazzerà al primo posto avrà accesso sicuro alla puntata successiva; a fine serata, invece, una coppia verrà eliminata.

Dopo la messa in onda della prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, su TvBlog sarà disponibile una recensione del programma.