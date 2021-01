Ci siamo, meno uno e si parte. Da domani, giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1 ritorna La pupa e il secchione e viceversa. C’è da sapere intanto che questa sarà la quarta edizione del docu-reality già trasmesso nel 2006 e 2010. L’anno scorso con il reboot condotto da Paolo Ruffini la formula sostanzialmente è stata cambiata in parte con le puntate già pre-registrate, ma l’anima del programma fra prove e dinamiche interne è rimasto lo stesso.

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi da una nostra anteprima, fra le novità che apparterranno alla serie di sei puntate ci sarà la conduzione di Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani. Vi abbiamo anche dato qualche dettaglio in più rispetto alla location che ospiterà i protagonisti di questa edizione (un’elegante villa alle porte di Roma) e rispetto al cast che, come già sappiamo, sarà composto da 8 coppie: 5 pupe e 5 secchioni oltre i viceversa di 3 pupi e 3 secchione.

A proposito dei concorrenti, siete curiosi di scoprire i volti e i nomi delle pupe, dei secchioni e dei viceversa? Siamo pronti a mostrarveli.

Le Pupe

Jessica Bucci , 25 anni di Avezzano (L’Aquila)

, 25 anni di Avezzano (L’Aquila) Laura Antonelli , 19 anni di Pomezia (Roma)

, 19 anni di Pomezia (Roma) Linda Taddei , 20 anni di Ferrara

, 20 anni di Ferrara Miryea Stabile , 22 anni di Brescia

, 22 anni di Brescia Stephanie Bellarte, 19 anni di Pavia

I secchioni

Alberto Bartozzi , 29 anni di Senigallia (Ancona)

, 29 anni di Senigallia (Ancona) Alessio Guidi , 20 anni di Prato

, 20 anni di Prato Andrea De Santis , 23 anni di Castrovillari (Cosenza)

, 23 anni di Castrovillari (Cosenza) Luca Marini , 20 anni di Bondeno (Ferrara)

, 20 anni di Bondeno (Ferrara) Matteo Pisano, 24 anni di Dego (Savona)

Le secchione

Giulia Orazi , 27 anni di Perugia

, 27 anni di Perugia Sara Hafdaoui , 24 anni di Roma

, 24 anni di Roma Silvia Gandini, 28 anni di Varese

I pupi