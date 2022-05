I “pubblivori”, meglio noti come appassionati di pubblicità, a partire da questa sera, 18 maggio 2022, potranno vedere La Pubblicità più Pazza del Mondo!, il nuovo programma di Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW) che andrà in onda ogni mercoledì, in prima tv assoluta, a partire dalle ore 22 (due episodi dalla durata di mezz’ora, ogni settimana).

Il programma sarà condotto dai comici Marta e Gianluca che, molto presto, precisamente giovedì sera, vedremo anche a Only Fun – Comico Show, il varietà comico del canale NOVE, condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers.

La Pubblicità più Pazza del Mondo! è una raccolta di spot pubblicitari provenienti da tutto il mondo. Marta e Gianluca commenteranno, nella fattispecie, le pubblicità più originali, divertenti e stravaganti realizzate recentemente e andate realmente in onda nelle tv di tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti.

La prima edizione del programma sarà composta da 23 puntate.

La Pubblicità più Pazza del Mondo! rientra nel genere “clip show”, già presente a Comedy Central con programmi come Fish & Clips o Most Ridiculous.

La Pubblicità più Pazza del Mondo!: chi sono i conduttori

Marta Zoboli e Gianluca De Angelis formano il duo che è nato dopo l’addio al gruppo comico dei Sagapò da parte di Gianmarco Pozzoli che abbiamo visto recentemente come concorrente della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori.

Nel 2015, Marta e Gianluca hanno condotto la seconda edizione di Extra Show, andato in onda su Mediaset Extra. Sempre nel 2015, hanno partecipato come ospiti alla serata finale del Festival di Sanremo di quell’anno, condotto da Carlo Conti. Il duo ha partecipato alla kermesse sanremese anche l’anno successivo, nel 2016.

Sempre nel 2015, il duo è stato ospite fisso del quiz show Gli italiani hanno sempre ragione. Nel 2021, invece, hanno fatto parte del cast dell’ultima edizione di Zelig.