Comico Show (titolo non definitivo) è un varietà comico che andrà in onda nel 2022 sul canale Nove.

Il programma è prodotto dalla Colorado Film (già produttrice di Colorado, Scorie, Eccezionale Veramente, Enjoy – Ridere fa bene e Honolulu).

Comico show: quando andrà in onda

Il programma andrà in onda prossimamente sul canale Nove, in prima serata.

Comico show: conduttori

I conduttori del programma saranno Elettra Lamborghini e i PanPers.

Elettra Lamborghini, per quanto riguarda la sua carriera televisiva, ha partecipato ai reality show internazionali Super Shore, Gran Hermano VIP, Big Brother Brasil, Geordie Shore e Acapulco Shore. In Italia, invece, ha preso parte ai programmi Domenica Live, Ex on the Beach Italia, The Voice of Italy, nel ruolo di coach, Elettra Lamborghini: Twerking Queen, il Festival di Sanremo 2020, come Big in gara, Name That Tune – Indovina la canzone e L’Isola dei Famosi, nel ruolo di opinionista.

Ultimamente, ha condotto l’edizione 2021 di Miss Italia, realizzata quest’anno e trasmessa in streaming da Helbiz Live.

I PanPers, invece, duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, hanno raggiunto il successo grazie a Colorado, programma al quale hanno partecipato dal 2009 al 2019. Successivamente, hanno preso parte ai programmi W Radio Playa Rimini, Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota, Comedy Central Tour ed Enjoy – Ridere fa bene.

Le loro ultime esperienze in tv sono Honolulu, varietà comico di Italia 1, e Before Pintus, disponibile su Prime Video.

Comico show: comici

Il cast fisso del programma sarà formato dai seguenti comici: Valentina Persia, Maurizio Battista, Dario Cassini, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Antonio Ornano, Alberto Farina, Barbara Foria, Pino e gli Anticorpi e Nando Timoteo.

Comico show: biglietti

Il programma verrà registrato il 6, il 12 e il 27 aprile 2022, al Teatro Galleria di Legnano. I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne.