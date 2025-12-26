La Promessa: un addio straziante distrugge il cuore di Manuel. Anticipazioni fino al 28 dicembre

Manuel è totalmente distrutto e pensa di andare via mentre i De Luján affrontano una grave crisi finanziaria: tutte le anticipazioni de La promessa.

La promessa continua ad andare avanti anche durante la settimana di Natale. La soap opera spagnola, in onda tutti i giorni su Rete 4, andrà in onda regolarmente dal 22 al 28 dicembre 2025 regalando nuovi colpi di scena al pubblico. Le prossime puntate, come svelano le anticipazioni, saranno ricche di dolore per Manuel che vivrà momenti davvero tragici dopo un addio straziante che gli ha distrutto il cuore.

Dopo aver vissuto un amore grande e importante con Jana, Manuel si ritrova improvvisamente solo con il cuore lacerato dal dolore mentre i De Luján si ritrovano a prendere una decisione difficile a causa della crisi finanziaria. Saranno puntate ricche di emozioni, ma anche di lacrime e di clamorosi colpi di scena che daranno una svolta a tutta la trama.

Anticipazioni La promessa: la nuova vita di Manuel dopo la morte di Jana

Nelle puntate de La promessa, in onda dal 22 al 28 dicembre 2025, come svelano le anticipazioni, Manuel non riesce a reagire alla morte di Jana. Distrutto dal dolore e incapace di riprendere in mano la propria vita dopo la perdita della moglie, Manuela appare abbattuto al punto da rinchiudersi in una camere rifiutandosi di uscire.

Furioso con il mondo, Manuel ha improvvisi attacchi d’ira al punto da trattare male la povera Teresa, la quale cercava solo di essergli d’aiuto. Fortunatamente, però, in un momento di lucidità, Manuel torna sui propri passi e decide di autorizzare la liberazione della stanza dagli averi di Jana. Nonostante la tristezza, Manuel torna a pensare alla fuga riconsiderando il piano di partire per l’Italia.

Nel frattempo, arriva il momento della sepoltura di Jana. Alonso non vuole che riposi tra i De Luján ma al cimitero comune. L’iniziale decisione di Alonso scatena la rabbia di Manuel che non condivide la scelta, ma con il tempo, si rasserena e accetta la scelta di Alonso autorizzando così la sepoltura di Jana al camposanto comune. A convincerla, tuttavia, sarà Maria che farà capire a Manuel che è la scelta giusta.

La crisi finanziaria, inoltre, diventa sempre più grave alla tenuta. Leocadia, con un gesto inatteso, cerca di trovare un aiuto e per trovare un contatto importante che possa risolvere la situazione, lascia La promessa. L’aiuto monetario arriva improvvisamente ma non basta: Catalina e Martina si alleano per trovare una soluzione e salvare la situazione ma per i De Luján, l’unica soluzione possibile, ma anche dolorosa è la vendita del palazzo di Cadice. Tutte le altre alternative, infatti, sembrano insufficienti per mettere fine alla crisi economica.