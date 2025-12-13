La Promessa, chi esce di scena. Jana morirà? Lo spoiler

Il pubblico de La Promessa ha imparato ad amare Jana Expósito, la coraggiosa protagonista della soap interpretata da Ana Garcés. Jana entra con umiltà e determinazione come domestica nella tenuta dei de Lujan alla ricerca del fratello scomparso e per vendicare la morte della madre.

Il destino di questa ragazza intelligente e appassionata finisce per incrociarsi con quello di Manuel, aristocratico e spensierato rampollo dei marchesi de Lujan. A dispetto delle differenze di ceto tra i due nasce un amore profondo che sfida le convenzioni sociali fino a culminare nel matrimonio. Ma cosa attende la coppia: il lieto fine o la tragedia? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

Chi esce di scena dalle trame de La Promessa: addio per sempre a Jana?

Cambio di programmazione in vista per La Promessa che domenica 21 dicembre andrà nella prima serata di Rete 4, dove a partire dalle 19:45 verranno trasmessi tre episodi clou destinati a lasciare un segno profondissimo nelle trame della soap. Jana infatti perderà tragicamente la vita e con lei uscirà di scena anche Cruz.

Un duplice, drammatico addio che in un colpo solo porterà via due protagoniste della soap iberica: due donne rimaste sempre in rapporti conflittuali anche dopo il matrimonio tra Jana e Manuel. Il marchesino troverà la moglie riversa in una pozza di sangue, gravemente ferita da uno sparo. Anche Curro si precipiterà per soccorrere la sorella.

Nella mano di Jana Manuel troverà un bottone che si rivelerà decisivo nelle indagini condotte dalla Guardia Civile. Sì, perché il bottone alla fine risulterà provenire da una vestaglia di Cruz. Una scoperta che porterà il sergente Burdina a indirizzare i suoi sospetti verso la marchesa che finirà per essere rinchiusa nella camera degli ospiti durante la perquisizione della sua stanza volta a cercare l’arma del delitto.

I sospetti a riguardo di Cruz saranno un colpo durissimo per Manuel, lacerato tra il timore per Jana e il dolore al pensiero che possa essere stata sua madre ad attentare alla sua vita. Nel frattempo Jana si riprenderà e sembrerà andare verso un graduale miglioramento, per quanto duramente provata nel fisico dal colpo di arma da fuoco.

Drammatica uscita di scena per Jana e Cruz

Ad attendere la bionda protagonista de La Promessa ci sarà però un tragico epilogo. Jana comincerà inspiegabilmente a peggiorare e alla fine morirà tra le braccia del marito insieme alla creatura che portava nel suo grembo. L’indiziata numero uno per la sua morte rimarrà sempre la suocera: Cruz. Anche per lei la puntata del 21 dicembre segnerà il passo dell’addio.

La marchesa verrà accusata dell’omicidio della nuora e verrà arrestata dalla Guardia Civile. Per la moglie di Alonso si apriranno le porte del carcere. Triplice tragedia per Manuel che in una volta sola perderà l’amatissima moglie, il figlio primogenito e la madre, accusata di essere l’assassina di Jana.

La doppia uscita di scena di Jana e Cruz, presenti fin dal primissimo episodio, segnerà anche un ideale passaggio di testimone nelle mani di un altra “coppia di cuori”: quella formata da Curro (fratellastro di Jana) e da Angela, la figlia di Leocadia, la vecchia amica di Cruz trasformatasi nella sua più grande rivale e che si candida a diventare la nuova “dark lady” della soap.