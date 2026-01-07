La Promessa spoiler: Curro avrà la sua vendetta contro Lorenzo

Il 2026 è iniziato con tanti colpi di scena sia per le soap opera della Rai che per quelle di Mediaset. Se nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore il futuro di Adelaide sarà al centro di tutto, negli appuntamenti futuri de La promessa, Curro non si arrenderà e farà di tutto per ottenere la sua vendetta.

Curro, così, riuscirà a consegnare a Fuentes le prove contro Lorenzo mettendo così a segno un punto importante per la sua sete di vendetta. Nel frattempo, nuovi intrighi si intrecceranno alla tenuta con Leocadia che continuerà a mantenere un importante segreto con la figlia, ignara di ciò che sta accadendo.

Tutto accadrà dopo che, nelle precedenti puntate, Lorenzo non aveva nascosto la propria soddisfazione difronte alla scelta di Alonso di ripudiare Curro cominciando a parlare della sua partenza prima ancora che la notizia fosse comunicata alla famiglia costringendo così Alonso a svelare di essere stato costretto dalla casa reale a cacciare Curro.

Anticipazioni La promessa: la vendetta di Curro e il segreto di Leocadia

Le anticipazioni delle prossime puntate de La promessa si concentrano su Curro che non ha alcuna intenzione di arrendersi e darla vinta a Lorenzo. Curro, così, riuscirà a trattenere Lorenzo alla tenuta con un pretesto fino all’arrivo delle autorità a cui consegnerà anche i documenti che dimostrano la colpevolezza di Lorenzo. Il capitano, tuttavia, continuerà a dichiararsi innocente ma non potendosi opporre all’arresto, sarà condotto in carcere.

Nella tenuta si scatenerà il caos e, solo in un momento successivo, Curro confesserà a Lope, Vera e Pia di essere stato lui a scoprire e consegnare le prove incriminanti. Curro, così, da un lato tirerà un sospiro di sollievo per aver ottenuto giustizia per la sorella e, dall’altra, sentirà il peso emotivo della scelta fatta.

L’arresto di Lorenzo, così, farà tirare un sospiro di sollievo a Curro che si lascerà andare alla passione con Angela. Nel frattempo, nella tenuta, ad infiammare il clima con una serie di intrighi sarà Leocadia che sarà al centro di una trama ricca di misteri e situazioni ingarbugliate.

Le vicende sentimentali di Leocadia, infatti, regaleranno numerosi colpi di scena non avendo alcuna intenzione di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. La donna continuerà a tenere nascosto alla figlia Angela che Lorenzo ha intenzione di chiederle la mano e, allo stesso tempo, continuerà a portare avanti una relazione clandestina con Cristobal, il maggiordomo della tenuta.

Ricardo, invece, non tornerà sui propri passi e sarà intenzionato a chiedere l’annullamento del matrimonio con Ana avendo un unico desiderio: quello di vivere liberamente il suo amore con Pia.