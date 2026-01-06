Il Paradiso delle Signore, che fine farà Adelaide? Cosa prevede il patto segreto tra Marcello e Marta

Dopo la breve pausa natalizia Il Paradiso delle Signore è tornato alla sua programmazione ordinaria, la soap made in Italy ha un vasto seguito di spettatori che non mancano all’appuntamento quotidiano. Considerato tra i prodotti di punta della Rai va in onda tutti i giorni, nel primo pomeriggio del primo canale e fa da traino ai programmi che lo precedono e anche a quelli che lo seguono. Le prime stagioni sono andate in onda in prima serata e poi la serie ha conquistato il daytime, scelta che si è rivelata vincente per la rete di stato.

Le anticipazioni delle prossime puntate puntano a mettere in evidenza gli aspetti più emotivi dei personaggi, tralasciando l’azione. Un’analisti maggiormente introspettiva che appassiona i telespettatori. Al centro della scena c’è Marcello Barbieri, Marta Guarnieri e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Un gesto estremo compiuto da quest’ultima nei confronti di Marcello porta i due protagonisti a stipulare un accordo riservato: mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto per evitare ripercussioni sociali e personali.

Nonostante l’accaduto Barbieri si impegna con Marta a non rivelare a nessuno i dettagli del gesto della contessa, stringendo così un vero e proprio patto segreto. La decisione nasce dalla volontà di proteggere la contessa. In seguito Umberto Guarnieri annuncia alla famiglia il ritiro provvisorio di Adelaide dalla scena pubblica, suscitando sorpresa e preoccupazione. Intanto Mario decide di scappare a Roma dopo aver lasciato Caterina senza spiegazioni. Preoccupato per la situazione, Fulvio si mette in viaggio verso la capitale per cercare risposte e affrontare il giovane, mentre Caterina trova conforto nell’affetto delle amiche Veneri.

Adelaide si ritira dalla scena pubblica

L’allontanamento di Adelaide da Milano scuote i vari protagonisti de Il Paradiso delle Signore. A causa degli ultimi eventi e scossa da quanto è accaduto con Marcello, la contessa sceglie di ritirarsi in convento e sospendere ogni contatto con l’esterno. Una decisione che la porta ad allontanarsi dalla vita pubblica e sociale di cui è sempre stata protagonista. La Sant’Erasmo ha bisogno di riflettere, di cercare pace e comprendere meglio se stessa e cosa realmente vuole dalla vita.

La tensione emotiva originata dagli eventi che hanno travolto Adelaide e Marcello si intreccia con nuove dinamiche professionali: nei saloni milanesi si apre una sfida tra Il Paradiso delle Signore e la Galleria Milano Moda: i due store sono chiamati a realizzare i costumi per un importante musicarello. La competizione anima i diversi personaggi e rende la narrazione più appassionante e leggera. Odile sarà molto triste per l’allontanamento della madre, Umberto cercherà di sostenerla e starle vicino. In assenza di Fulvio, Johnny assumerà la responsabilità del magazzino.

Il Paradiso delle Signore, riassunto ultimi episodi

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Marcello Barbieri ha raggiunto in tutta fretta Saint Moritz dopo aver ricevuto una telefonata particolarmente allarmante da Adelaide. Preoccupato per le condizioni della contessa, Marcello non ha esitato a partire, arrivando fino allo chalet dove ha trascorso la notte insieme a lei.

Una scelta che non è passata inosservata e che ha provocato la dura reazione di Rosa, profondamente delusa dal comportamento di Barbieri e incapace di accettare quanto accaduto. La tensione sentimentale tra i due si è così ulteriormente intensificata e ha provocato un nuovo distacco. Intanto Odile ha deciso di uscire allo scoperto con Ettore: la giovane ha ufficializzato la loro relazione e ha invitato lo stilista in Svizzera per trascorrere le festività insieme alla sua famiglia, suggellando un legame che sembra ormai sempre più solido.