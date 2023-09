La promessa… era quella di una pausa in attesa di nuovi spazi in palinsesto. Neanche il tempo di mantenerla, che è già tutto cambiato. Evitiamo di essere criptici: Canale 5 aveva tolto dal proprio pomeriggio feriale la soap opera spagnola La Promessa, la cui messa in onda risultava quindi sospesa dal 25 settembre 2023. Il motivo stava nella necessità di dare spazio alla striscia quotidiana di Amici, con cui il daytime autunnale della rete andrà a completarsi. Ma, come nelle migliori soap, nelle ore scorse c’è stato un colpo di scena.

Canale 5 ha infatti deciso di mantenere La Promessa nella propria programmazione: da lunedì prossimo, quindi, dalle 16:40 alle 16:55 andranno in onda nuovi episodi, anche se nella forma estremamente ridotta di quindici minuti (qualcosa di meno se si considerano eventuali spot e promo). Ad essere sacrificato sarà il Grande Fratello.

Ebbene sì: con una mossa che ha dell’inedito per l’ammiraglia Mediaset, la striscia quotidiana del reality show cambia collocazione oraria spostandosi su due differenti orari, al mattino intorno alle 10:55 e nel primo pomeriggio verso le 13:40, in entrambi i casi per cinque minuti. Così facendo, si libera spazio nel pomeriggio affinché La Promessa possa restare in onda, diventando così ufficialmente un tassello del palinsesto autunnale, dopo l’esordio nella tarda primavera.

Una scelta insolita, considerato anche che la striscia quotidiana del Gf fino ad oggi ha registrato buoni numeri (oggi, appunto, 2 milioni di telespettatori ed il 23% di share), approfittando del traino di Uomini e Donne. A tarda mattina e nel primo pomeriggio, l’obiettivo sarà evidentemente quello di attirare un pubblico differente, presentargli le vicende che avvengono all’interno della Casa ed invogliarlo a seguire anche gli appuntamenti in prima serata.

Ad ogni modo, a beneficiarne sono i telespettatori de La Promessa, che non dovranno fare (per ora) nessuna pausa. Ricordiamo che l’altra serie che ha debuttato nei mesi scorsi, My Home My Destiny, è stata temporaneamente sospesa in tv, ma prosegue con gli episodi inediti della seconda stagione su Mediaset Infinty.