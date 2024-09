La Promessa si sposta su Rete 4: nuovo orario di messa in onda per la soap opera spagnola

Rete 4 cambia nuovamente il volto della propria fascia preserale e diventa la nuova casa de La Promessa. A poco più di sei mesi dall’approdo alle 19:35 delle repliche di Terra Amara (che a giugno si era concluso con il gran finale in prima serata su Canale 5), la rete diretta da Sebastiano Lombardi cambia ancora le carte in tavola per quello che è uno degli orari più importanti della giornata.

La Promessa si sposta su Rete 4

La Promessa, soap opera spagnola in onda su Canale 5 dal maggio 2023 in day time, trasloca. A partire da lunedì 30 settembre 2024, infatti, la programmazione dei nuovi episodi della serie si sposta alle 19:35 su Rete 4, occupando lo slot attualmente a carico delle repliche di Terra Amara.

Non ci sarà una pausa per La Promessa: l’ultima puntata in onda nel day time di Canale 5 è prevista per venerdì 27 settembre, alle 16:20. Quindi il consueto stop del fine settimana e, da lunedì 30, la prosecuzione su Rete 4, questa volta nella fascia preserale.

Perché La Promessa si sposta su Rete 4?

La decisione di spostare La Promessa su Rete 4 è dovuta all’affollamento di produzioni interne nel day time di Canale 5. Se è vero che la prima parte del pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset è occupato da serie d’acquisizione, ovvero Beautiful ed Endless Love, è altrettanto vero che dalle 14:45 lo spazio va a programmi intoccabili, come Uomini e Donne ed Amici, a cui si aggiungono le pillole quotidiane del Grande Fratello e l’appuntamento con l’informazione di Pomeriggio Cinque.

Uomini e Donne torna in onda lunedì 23 settembre, mentre Amici riparte domenica 29: da lunedì 30 si rende quindi necessario creare uno spazio per la finestra quotidiana del talent show. Ecco, quindi, la decisione di spostare La Promessa su Rete 4.

L’alternativa, d’altra parte, sarebbe stata peggiore: come accaduto nella stagione scorsa, La Promessa è stato compresso tra i vari programmi, fino ad andare in onda con episodi di 15-20 minuti al giorno, fatta eccezione per i giorni di festa e il periodo natalizio. Spostandolo su Rete 4, invece, la soap può continuare ad essere programmata con regolarità e, soprattutto, senza comprimerne la durata.

E le repliche di Terra Amara?

In questo nuovo gioco di spostamenti di palinsesto, resta da capire che fine faranno le repliche di Terra Amara. La serie turca, poco prima della conclusione su Canale 5, era stata programmata con la riproposizione degli episodi della prima stagione, e così è stato per tutta l’estate.

Dal 30 settembre, le repliche di Terra Amara non si fermeranno, ma si sposteranno al mattino, alle 08:45, prima dei nuovi episodi di Tempesta d’Amore che, invece, continua regolarmente con la sua programmazione mattutina (come avviene dal marzo scorso) alle 09:45.