Anche oggi, venerdì 9 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 9 giugno 2023

Alonso (Manuel Regueiro) riunisce tutta la servitù dopo il delitto di Tomas e l’arresto di Lola per ammonirla ad evitare pettegolezzi che screditerebbero il buon nome dei Lujan. Simona (Carmen Flores Sandoval) è sempre molto malata al punto che Candela (Teresa Quintero) teme il peggio.

Jana propone un rimedio naturale in attesa del dottore che non arriva ma senza successo. Mauro (Antonio Velàzquez) giunge a un chiarimento con Leonor (Alicia Bercàn) perché è innamorato perdutamente ma non vuole ferire Teresa (Andrea del Río) e pensa che il posto per lui sia quello al suo fianco.

Jimena (Paula Losada) abbandona in carrozza la tenuta dei Lujan senza avvisare, Cruz corre al palazzo dei duchi per negare ogni addebito nei confronti del povero Tomas mentre cerca solo di evitare il disastro alla sua famiglia. Manuel rifiuta il sostegno alla madre. Finalmente arriva il dottore a visitare Simona ormai molto malata. Infine Funes torna da Jana per metterla in guardia, chi ha incastrato ha anche lei nel mirino ed è ancora nella Proprietà.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.