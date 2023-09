Anche oggi, venerdì 8 settembre 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 8 settembre 2023

Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) trovano sotto al letto di Camilo (Chico Garcia) la lettera del duca nella quale gli si dice di trovare delle informazioni sugli abitanti della tenuta. Petra (Marga Martinez) li scopre e lo dice a Gregorio (Bruno Lastra) che minaccia di licenziare Candela e Simona.

Le due confidano a Lope (Enrique Fortun) di aver indagato su Camilo e di aver scoperto che nasconde qualcosa. Manuel informa Jimena (Paula Losada) di essere a conoscenza della morte di suo nonno e le chiede di non mentirgli più in futuro.

Gregorio sorprende Jana fuori dalla camera di Manuel e le fa una ramanzina e ordina a Mauro (Antonio Velazquez) di non lasciare entrare nessuno che non sia autorizzato. Manuel si è ripreso e Jana, contro il volere di Maria (Sara Molina), progetta nel momento del funerale di presentarsi al cospetto di Manuel per testare la sua reazione.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.