Anche oggi, giovedì 8 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 8 giugno 2023

Il sergente concentra le indagini su Manuel, sul possibile movente legato all’eredità, e lo interroga. Lui conferma di aver passato con Tomas l’ultima sera prima della morte, ma si rifiuta di raccontare cosa si siano detti, così Funes lo dichiara in arresto.

La servitù è preoccupata per la salute di Simona (Carmen Flores Sandoval). I domestici commentano l’arrivo della nuova cameriera, Teresa (Andrea del Río), fidanzata di Mauro (Antonio Velàzquez), che non aveva mai raccontato della sua esistenza.

Teresa gli chiede spiegazioni, e lui le dice di non fidarsi della servitù. Leonor (Alicia Bercàn) è entusiasta per l’arrivo della Fiera di aprile, alla quale vuole partecipare per farsi eleggere Reginetta, e chiede aiuto al nonno per convincere la madre a darle il permesso. Maria (Sara Molina) racconta a Leonor dell’arrivo di Teresa. La servitù legge la lettera del figlio di Simona, il quale comunica che la moglie, Charito, è incinta. Lope (Enrique Fortún) va a trovare Simona, e le comunica che diventerà nonna.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.