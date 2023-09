Anche oggi, giovedì 7 settembre 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 7 settembre 2023

Jimena (Paula Losada) suggerisce a Cruz (Eva Martin) di approfittare dell’amnesia di Manuel per riscrivere i suoi ricordi. Per evitare che il loro piano segreto venga contaminato dai membri della famiglia, Cruz annuncia durante una cena, che in caso si voglia incontrare Manuel, non bisognerà parlargli del suo passato.

Gregorio (Bruno Lastra) inizia le sue indagini per ritrovare la spilla della defunta marchesa, e nel frattempo consegnerà a Simona (Carmen Flores Sandoval) le nuove linee guida per i pasti della servitù. Candela (Teresa Quintero) e Simona si sentono oltraggiate dal comportamento di Gregorio, che convoca delle cuoche della provincia con l’intento di sostituire il personale della cucina.

Maria (Sara Molina) racconta a Simona quanto è affezionata al suo carillon, ma venendo presto sgridata da Gregorio per averlo usato nell’orario di lavoro. Funes inizia il suo interrogatorio per ricostruire la scomparsa del barone, arrivando poi ad annunciare in piena notte il suo ritrovamento.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.