Anche oggi, venerdì 7 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 7 luglio 2023

Curro (Xavi Lock) sta per aggredire Jana, ma fortunatamente interviene Manuel, che scioccato per ciò che ha visto, allontana subito il cugino. Intanto, la Signora Marchesa ha cambiato idea: per il suo compleanno darà una festa in grande stile.

Alonso (Manuel Regueiro) e Catalina (Carmen Asecas) non sono molto d’accordo, visto il recente lutto che la famiglia ha subito, ma Jimena ne è entusiasta e le viene anche chiesto da Cruz (Eva Martin), di impartire lezioni di ballo a Manuel.

Nel frattempo, Teresa (Andrea Del Rio) redarguisce Mauro (Antonio Velàzquez) per essersi fatto scoprire da Jana, mentre usciva a petto nudo dall’hangar. La stessa é furiosa poiché Jana ha creduto che ci fosse lei lì dentro insieme all’uomo.

Lope (Enrique Fortùn) chiede informazioni a Simona (Carmen Flores Sandoval) su suo figlio, ma lei non vuole farne parola. Petra (Marga Martìnez) cerca in tutti i modi di scegliere il menù per la festa di compleanno, certa che Pia (Maria Castro) non tornerà. Ma proprio mentre dice a Simona che presto sarà lei la nuova governate, ecco che alle sue spalle, compare Pia.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.