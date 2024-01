Oggi, venerdì 5 gennaio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap anche questa settimana, allungandone la messa in onda, al posto di Terra Amara.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 2 AL 5 GENNAIO 2024

La Promessa, anticipazioni 5 gennaio 2024

-La puntata va in onda dalle 14:10 alle 16:55-

Blanca (Pula Jornet) dichiara il suo affetto fraterno per Manuel a Jimena (Paula Losada). Petra (Marga Martinez) rivela alla marchesa di aver notato uno strano flirt tra il capitano Lorenzo (Guillermo Serrano) e la baronessa Elisa (Lisi Linder).

Jana e Pia (María Castro), reputano sempre più plausibile la teoria secondo la quale Curro (Xavi Lock) sia figlio del barone e di Dolores. Durante una discussione a colazione, Cruz (Eva Martín) mette alle strette Lorenzo (Guillermo Serrano), accusandolo di provare qualcosa per la baronessa Elisa, e di star accantonando il piano che avevano architettato.

Lorenzo rassicura Cruz, spiegandole che il suo è bluff per creare un alibi per il giorno in cui vorranno ucciderla. Catalina (Carmen Asecas) illustra a Tadeo (Mario Zorrilla) i nuovi progetti che ha in serbo per La Promessa, ma non riscuotendo entusiasmo, per via della mancanza di una figura maschile ad approvare le sue parole. Gregorio (Bruno Lastra) annuncia a Romulo (Joaquín Climent) di volergli restituire il suo ruolo all’interno della casa, e la sua volontà di cercare una strada con la sua nuova famiglia.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.