Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 1° aprile 2024, alle 14:10 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap eccezionalmente dalle 14:10 alle 16:40, al posto di Endless Love, Uomini e Donne ed Amici.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 1° AL 5 APRILE 2024

La Promessa, anticipazioni 1° aprile 2024: Jana fa una rivelazione a Curro

Il malore di Jimena

Jimena (Paula Losada) si dà un colpo in testa e sviene. Al suo risveglio dice di non ricordarsi nulla. Jana, intanto, cerca di far capire a Manuel che Jimena sta mentendo anche sullo svenimento, ma lui non vuole più saperne di queste accuse.

Beatriz lascia La Promessa

Martina (Amparo Piñero) fa credere ad Alonso (Manuel Regueiro) che la sua amica Beatriz (Julia Martínez) abbia dei problemi mentali e che inventi cose non vere. Lo convince a parlarle per allontanarla dalla Promessa. Beatriz lascia La Promessa, ma non si trattiene nell’esprimere l’astio che prova nei confronti di Martina.

La cena di Orendo, Simona e Candela

Orengo (Ramón Ibarra) si presenta alla cena con Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). Quest’ultima, entusiasta, lo riempie di attenzioni. Simona sospetta che Candela possa scoprire che Orengo era l’uomo che le scriveva le lettere firmate a nome dei suoi figli e, temendo la reazione dell’amica, lo convince ad andarsene, ma don Romulo (Joaquín Climent) gli propone un aumento e lo invita a rimanere. Simona accetta di continuare a seguire le lezioni di Don Carlos a patto che lui non faccia capire dei loro trascorsi e che non accetti le avances di Candela.

Gli annunci di Don Gregorio e Lope

Don Gregorio (Bruno Lastra) annuncia che don Romulo torna ad essere l’unico maggiordomo mentre lui diventerà il valletto personale del capitano Lorenzo (Guillermo Serrano). Lope (Enrique Fortùn) dichiara a Salvador (Mario García) di essere innamorato di Maria (Sara Molina). Salvador non reagisce bene quando Lope confessa il suo amore per Maria.

Pia e Gregorio condividono la camera

Pia (Maria Castro) ottiene dal marchese il permesso di mandare Petra (Marga Martinez) alla casa di cura a trovare Cruz (Eva Martín) e, al contempo, il permesso di condividere la camera da letto con Gregorio (Bruno Lastra), ma il russare dell’uomo non lascia riposare Pia.

I ritorni di Lorenzo e Cruz

Lorenzo fa ritorno a La Promessa dopo le varie commissioni svolte a Puebla de Tera, ma ancora una volta discute con Elisa (Lisi Linder). Cruz sorprende la famiglia con il suo ritorno, e lascia intendere di avere altre sorprese in serbo, ed è soddisfatta di aver spiazzato Elisa. La baronessa è furiosa perché Cruz è tornata senza il suo permesso, e si sfoga con Lorenzo.

La rivelazione di Jana

Jana intanto riesce a ritrovare la casa dove ha passato gli ultimi momenti con sua madre e suo fratello. La giovane rivela a Curro (Xavi Lock) che è suo fratello, e che il suo vero nome è Marcos, lasciandolo turbato. Martina dichiara il suo amore a Curro che, provato dalla rivelazione di Jana, ignora la ragazza.

La proposta di Salvador a Mauro

Romulo incarica Lope e Salvador di andare in paese per delle commissioni, mentre Mauro dovrà pulire l’argenteria. Salvador propone di occuparsi del compito di Mauro perché non vuole rimanere solo con Lope, ma il maggiordomo ribadisce le sue decisioni. Rimasti soli, Salvador propone lo scambio a Mauro, che accetta, ma gli dice di nascondersi. Cruz rimprovera Manuel per aver lasciato la guida della tenuta a Catalina.

Manuel rifiuta l’offera di Don Pedro

Manuel decide, a malincuore, di non accettare l’offerta di Don Pedro di partecipare alla Coppa Herzog Staackman. Manuel sorprende Jana nell’hangar e lei lo accusa di essere un codardo per aver rinunciato alla Coppa Herzog, e ai propri sogni. La Marchesa fa il suo grane ritorno a La Promessa, sorprendendo tutti a cena.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.