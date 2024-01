Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi del Novecento

Oggi, giovedì 4 gennaio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap anche questa settimana, allungandone la messa in onda, al posto di Terra Amara.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 4 gennaio 2024

-La puntata va in onda dalle 14:10 alle 16:55-

Jimena (Paula Losasa) si sfoga con Catalina (Carmen Asecas) perché è gelosa di Blanca (Paula Jornet). Catalina prova a dirle che non è vero. Mauro (Antonio Velàzquez) dice a Lope (Enrique Fortùn) che Petra (Marga Martinez) non doveva rivelare a Maria (Sara Molina) che Salvador (Mario García) era morto.

Mauro consiglia a Lope di dire, con il tempo, la verità a Maria. Lorenzo (Guillermo Serrano) e la baronessa continuano la loro relazione clandestina e a tramare contro i marchesi. Blanca aiuta Manuel ad allestire una camera oscura. Mauro mette in guardia Lope, gli dice di non esaltare troppo la figura di Salvador davanti a Maria.

Catalina e Manuel si accordano per far gestire la Promessa a Catalina. Martina (Amparo Piñero) convince Candela (Teresa Quintero) a far pace con Simona. Candela dice però a Simona (Carmen Flores Sandoval) che collaboreranno davanti agli altri, ma che la loro amicizia è comunque finita.

A Don Romulo (Joaquín Climent) arrivano le voci sulla sua volontà di lasciare la Promessa e se la prende con Pia che però nega di averne parlato con qualcuno. Curro (Xavi Lock) propone una specie di gioco della verità nel quale si dovranno indovinare a turno le risposte a delle domande.

Lorenzo e la baronessa prima discutono e poi si scambiano smancerie per indispettire Cruz (Eva Martìn). Manuel e Jimena (Paula Losada) litigano. Jimena si sente trascurata soprattutto da quando è arrivata Blanca e pensa che Lei e Manuel stiano diventando due estranei. Manuel confessa a Jimena che gli è tornata la memoria e sa che prima dell’incidente non era follemente innamorato di lei. Alonso organizza un momento per ricordare Salvador (Mario García).

Curro è rientrato dal sanatorio e dice a Jana che la madre non l’ha neanche riconosciuto. Catalina parla con Tadeo (Mario Zorrilla) dei macchinari da acquistare e dei terreni che vorrebbe affittare. Manuel si disinteressa di seguire la sorella e pensa a fare delle foto con Blanca.

Pia (María Castro) chiede notizie a Simona (Carmen Flores Sandoval) su Dolores. Simona le dice che dietro la sua sparizione deve esserci un uomo potente della tenuta. Pia Pensa che il figlio di Dolores sia Curro. Blanca mostra le fotografie a Manuel, Martina e a Curro. Ovviamente Jimena non è molto contenta. Jimena chiede a Blanca se ama Manuel.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.