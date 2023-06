Anche oggi, mercoledì 7 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 5 AL 9 GIUGNO 2023

La Promessa, anticipazioni 7 giugno 2023

Cruz (Eva Martin) vuole spingere Manuel (Arturo Sancho) a sposare Jimena (Paula Losada), così da assumere il controllo de La Promessa. Petra (Marga Martinez) dice a Pia (Maria Castro) di sapere che è incinta e che le rimane poco tempo come governante, perché presto sarà lei a prendere il suo posto.

Leonor (Alicia Bercàn) è sempre più innamorata di Mauro (Antonio Velàzquez) e la servitù scopre che lui è fidanzato già da tempo con Teresa (Andrea del Río), la cameriera personale assunta per Jimena dietro richiesta della marchesa. Lope (Enrique Fortún) rivela di essere orfano e di non amare il suo lavoro.

Simona (Carmen Flores Sandoval) chiede di nuovo un aiuto in cucina, ma le viene negato dalla marchesa e mentre sta preparando la lista della spesa, sviene all’improvviso, Romulo (Joaquín Climent) tenta di soccorrerla. Candela (Teresa Quintero) rivela di non essere stata lei a preparare lo stufato tanto apprezzato. L’ispettore Funes esplora nuove piste e dice ai marchesi che il principale indiziato è Manuel, sospettato di aver ucciso Tomas per diventare l’erede della proprietà. Jana avvisa Manuel che l’ispettore lo ha preso di mira.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.