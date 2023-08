Anche oggi, lunedì 7 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 7 ALL’11 AGOSTO 2023

La Promessa, anticipazioni 7 agosto 2023

Teresa (Andrea del Río) viene incaricata di occuparsi di Eugenia a turno con Maria (Sara Molina). Nel frattempo, Jana e Maria proseguono con il loro piano per diminuire le dosi dei farmaci della donna e la cosa sembra funzionare, perché Eugenia sembra essere sempre più lucida.

Intanto, Petra (Marga Martínez) sorprende Maria e Salvador in intimità e corre a riferirlo a Romulo (Joaquín Climent), che manda a chiamare la coppia, ma i due giovani lo convincono che non stavano facendo niente di indecoroso, accusando Petra di mentire.

Maria affronta la donna e le intima di lasciare in pace lei e Salvador. Pia (María Castro) é preoccupata per le attenzioni del barone verso Teresa, cerca di saperne di più dalla ragazza, ma senza esito. Leonor (Alicia Bercán), dopo una conversazione con Teresa, va a parlare con Mauro (Antonio Velázquez) per sapere se ha avuto rapporti intimi con Teresa. All’inizio, l’uomo nega, ma data l’insistenza di Leonor, ammette di averlo fatto più volte e le rivela di essere sposato con Teresa.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.