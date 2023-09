Anche oggi, mercoledì 6 settembre 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 6 settembre 2023

Jimena (Paula Losada) sembra incapace di superare il rifiuto per la condizione di salute di Manuel ed evita in tutti i modi di passare del tempo con lui. Il Duca de Los Infantes crede che sia giunto il momento di allontanare la figlia da lui e la va a prendere, ma Jimena, nonostante tutto, non se la sente di abbandonare il suo futuro sposo.

Intanto Alonso (Manuel Regueiro) mette in atto la sua minaccia e il nuovo maggiordomo arriva a La Promessa; è chiaro fin da subito che non è lì per fare amicizia. Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval) confessano a Teresa (Andrea Del Rio) che, secondo loro, padre Camilo (Chico Garcia) nasconde qualcosa di losco e che vorrebbero l’aiuto della ragazza per fare qualche indagine su di lui.

Così le fanno scrivere una lettera alla Diocesi di Leon. E a proposito di lettere, anche Maria (Sara Molina) ne riceve una da Salvador (Mario Garcia), ma le parole del ragazzo non sono affatto buone. È stato mandato in un fortino nella terra di nessuno, alla mercé del nemico.

Manuel si è svegliato dal suo stato letargico, ma, dopo pochi minuti di tensione, perde nuovamente conoscenza. Jimena si incolpa di esserne la causa, ma Cruz (Eva Martin) la conforta, è sicura che Manuel si risveglierà. E così succede. Ma Manuel è molto confuso e non ricorda nulla. Riconosce i suoi genitori, ma l’unica cosa che può dire su Jimena è che è la vedova del suo defunto fratello Tomas (Jordi Coll).

D’altra parte, il nuovo maggiordomo Gregorio (Bruno Lastra) impone regole dure per la servitù e lascia Romulo (Joaquín Climent) quasi senza poteri e, oltretutto, continua a rivolgersi a lui con maleducazione in pubblico. Romulo contiene la sua rabbia come meglio può. Il sergente Funes torna a La Promesa. Indaga sulla scomparsa del Barone. Conrado Funes interroga tutti i signori e i membri della servitù. Teresa è molto nervosa. È l’ultima ad aver visto il Barone prima che se ne andasse, e sa che sarà una delle prime a essere interrogata. Pia (Maria Castro), Jana e Maria (Sara Molina) la incoraggiano.

