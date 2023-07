Anche oggi, giovedì 6 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 6 luglio 2023

Mauro (Antonio Velàzquez) entra in salone senza uniforme sperando nel miracolo con Alonso (Manuel Regueiro), ma non è così e finisce in un dura lavata di capo di Romulo (Joaquìn Climent). Simona (Carmen Flores Sandoval) confessa che le lettere ricevute dai figli sono tutte false, è stata lei a scriverle e ad inviarsele dal paese, per smentire l’insinuazione di Petra (Marga Martìnez) secondo la quale non sono bravi figli perché non scrivono alla madre.

Lope (Enrique Fortùn) le confessa di essere il cuoco misterioso e compie il miracolo ai fornelli lasciando Simona di stucco. Maria (Sara Molina) e Jana con un sotterfugio fanno ritrovare la fede nuziale scomparsa di Tomas nel lavabo del bagno di Jimena.

Ma Cruz (Eva Martin) intuisce l’insidia e obbliga Manuel e gli altri a non comunicare il fatto al sergente Funes. Mauro va nell’hangar dove trova Leonor che lo aspetta per farsi perdonare. Jimena si avvicina a Manuel e Jana li nota nei giardini. Petra salva le sorti della Proprietà dal dissesto economico vendendo la spilla di Donna Eugenia, affidatale da Cruz, e ricevuta in regalo da Alonso in seconde nozze.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.