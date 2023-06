Anche oggi, martedì 6 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 6 giugno 2023

Jana nasconde il tagliacarte ritrovato. Il Sergente Funes si insospettisce per il suo comportamento e Jana reagisce con violenza. Funes la fa rinchiudere in una stanza, dove passerà la notte. Mentre viene portata da un agente nella camera dove verrà rinchiusa, Jana riesce a nascondere il tagliacarte.

Quando Funes va a parlare con Cruz (Eva Martin) e Manuel (Arturo Sancho) dell’esito infausto della perquisizione, Manuel lo aggredisce verbalmente per aver trattato Jana in quel modo. Cruz reagisce male. Leonor (Alicia Bercàn) dimostra in modo quasi ossessivo il suo amore per Mauro (Antonio Velàzquez), il quale cerca in tutti i modi di sfuggirle, benché profondamente innamorato di lei.

Nel frattempo, Petra (Marga Martinez) continua a maltrattare Jana in tutti i modi possibili. Petra rivela poi a Cruz di aver trovato il tagliacarte dove l’aveva nascosto Jana. Simona (Carmen Flores Sandoval) è sempre più stanca e chiede a Pia (Maria Castro) di intercedere con la padrona per avere un’aiutante di cucina. Pia chiede a Cruz di moderare l’abuso di potere di Petra e l’aiutante di cucina per Simona e Candela (Teresa Quintero).

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.