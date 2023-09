Anche oggi, martedì 5 settembre 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 5 settembre 2023

Cruz (Eva Martin) scende in cucina e nota la presenza di Lope (Enrique Fortun). Si arrabbia con la servitù e giura che prenderà provvedimenti. La servitù intuisce che a parlare con i signori potrebbe essere stata Petra (Marga Martínez). Maria (Sara Molina) e Teresa (Andrea Del Rio) hanno la conferma che sia stata lei perché riescono a farla confessare. Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) discutono su come farla pagare al servizio.

Dopo un primo momento di disaccordo i due decidono che procederanno con il licenziamento di Lope, Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero), appena riusciranno a formare una nuova squadra in cucina. Nel frattempo, Manuel, allettato in stato letargico, ha delle convulsioni e il medico cerca di indagare la causa del suo malessere. Jana è preoccupata per le condizioni di Manuel e vorrebbe poter fare qualcosa. Jimena (Paula Losada), al contrario, è turbata dalla vista di Manuel in queste condizioni e non vuole vederlo. Curro (Xavi Lock) viene messo a capo delle ricerche per ritrovare il signor barone, ancora disperso.

Manuel è ancora in stato letargico e inizia ad avere delle convulsioni, sembra non esserci speranza che si svegli; Jana, come di consueto, va a trovarlo e, mentre gli parla, lui le stringe ripetutamente la mano, pur restando incosciente. Petra cerca di convincere Cruz a licenziare immediatamente tutti i domestici e si offre di diventare la nuova governante; Alonso comunica a Romulo (Joaquín Climent) che arriverà un nuovo maggiordomo, per supervisionare lui e il resto della servitù: una volta che avrà fatto rapporto al marchese, questi deciderà se e chi licenziare, mentre Catalina (Carmen Asecas) prende le difese di Lope con il padre.

Martina (Amparo Piñero) dice a Curro che è il momento di pensare a sé stesso e concentrarsi sugli studi e Catalina (Carmen Asecas) si offre di aiutarlo. Lope dà a Maria (Sara Molina) un carillon che Salvador (Mario Garcia) le ha comprato come regalo del loro primo mese insieme, prima di partire per l’Africa. Tra Cruz e Alonso c’è molta tensione per via dello stato di salute di Manuel.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.