Anche oggi, mercoledì 5 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 5 luglio 2023

Petra (Marga Martìnez) sostituisce Pia (Maria Castro) durante la sua assenza comportandosi in modo indisponente con tutta la servitù, finché questo non la porterà a un vero e proprio scontro con Candela (Teresa Quintero). Simona (Carmen Flores Sandoval) scopre che la “cuoca misteriosa” in realtà, è Lope (Enrique Fortùn) e gli chiede spiegazioni.

Lui è disposto a dargliele in cambio della verità sulle lettere dei figli di Simona, ma la donna reagisce male. Jana è molto amareggiata per il modo in cui la tratta Curro (Xavi Lock) e si sfoga con Maria (Sara Molina). Manuel tenta di parlare con Jana, perché capisce che lei lo sta evitando.

La reazione della ragazza gli conferma quello che pensava, Jana gli chiarisce che loro non possono essere amici. Intanto, Leonor (Alicia Bercàn) decide di parlare con Alonso (Manuel Regueiro) della sua relazione con Mauro (Antonio Velàzquez).

Gli dà un appuntamento in biblioteca e chiede a Mauro di raggiungerli quindici minuti dopo, convinta che avrà la benedizione di suo padre, ma quando gli dirà che una sua “amica” si è innamorata del cameriere personale del proprio padre, la reazione di Alonso sarà inaspettata.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.